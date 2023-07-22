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На смену жаре придут ливни и похолодание. Прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю июля

22 июля 2023 12:17
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Позади еще одна неделя июля. Началась она для жителей республики экстремально жарко, однако сильные дожди и грозовые тучи резко сменили погодное настроение и охладили горячий нрав середины лета, рассказали в программе «Плюс-минус». 

На смену знойным дням в сезон жатвы наступает дождливая погода. Что еще изменится в погодном настроении для жителей Беларуси?

На смену жаре придут ливни и похолодание. Прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю июля-1

По предварительным прогнозам синоптиков, погода в Беларуси ожидается преимущественно ясная, с переменной облачностью и ливневыми дождями. Атмосферное давление в пределах нормы: 739-742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем составит +19...+24 °C днем и +13...+15 в ночное время суток. Ветер умеренный 1-6 м/с. 

Дождливая погода продолжится вплоть до окончания недели. Пик осадков придется на вторник и среду, 25-26 июля. При этом умеренно теплый температурный режим должен сохраниться.

В Афинах +42°С, в Москве +21°С. О погоде в Европе на неделю с 24 по 30 июля читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

На смену жаре придут ливни и похолодание. Прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю июля-4

На смену жаре придут ливни и похолодание. Прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю июля-6

На смену жаре придут ливни и похолодание. Прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю июля-8

На смену жаре придут ливни и похолодание. Прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю июля-10

На смену жаре придут ливни и похолодание. Прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю июля-12

На смену жаре придут ливни и похолодание. Прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю июля-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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