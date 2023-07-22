На смену жаре придут ливни и похолодание. Прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю июля

Позади еще одна неделя июля. Началась она для жителей республики экстремально жарко, однако сильные дожди и грозовые тучи резко сменили погодное настроение и охладили горячий нрав середины лета, рассказали в программе «Плюс-минус».

На смену знойным дням в сезон жатвы наступает дождливая погода. Что еще изменится в погодном настроении для жителей Беларуси?