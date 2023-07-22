На смену жаре придут ливни и похолодание. Прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю июля

Позади еще одна неделя июля. Началась она для жителей республики экстремально жарко, однако сильные дожди и грозовые тучи резко сменили погодное настроение и охладили горячий нрав середины лета, рассказали в программе «Плюс-минус».
На смену знойным дням в сезон жатвы наступает дождливая погода. Что еще изменится в погодном настроении для жителей Беларуси?
По предварительным прогнозам синоптиков, погода в Беларуси ожидается преимущественно ясная, с переменной облачностью и ливневыми дождями. Атмосферное давление в пределах нормы: 739-742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем составит +19...+24 °C днем и +13...+15 в ночное время суток. Ветер умеренный 1-6 м/с.
Дождливая погода продолжится вплоть до окончания недели. Пик осадков придется на вторник и среду, 25-26 июля. При этом умеренно теплый температурный режим должен сохраниться.
В Афинах +42°С, в Москве +21°С. О погоде в Европе на неделю с 24 по 30 июля читайте здесь.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.