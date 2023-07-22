«Никакого снисхождения быть не может» – Лукашенко прокомментировал нарушения в ходе уборочной

Новости Беларуси. Жатва только началась, однако надзорные органы фиксируют ряд недопустимых нарушений. Накануне во Дворце Независимости прошел большой селектор по вопросам АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, подобный формат совещаний позволяет отследить имеющиеся проблемы в режиме реального времени и, что самое главное, решить их. Девять миллионов тонн – такой урожай прогнозирует правительство на 2023 год. Это меньше прошлогодних показателей: корректировки внесли заморозки, а после – засуха. Но нашим аграриям не впервые подстраиваться под погоду. К тому же Президент не ждет рекордного урожая, который был в 2022 году. Главное – собрать и сохранить зерно, которое уцелело сегодня. Лукашенко: страда – это наш продовольственный фронт. Лучше на этом фронте воевать, чем на горячем. Подробнее. На сборке урожая работа аграриев не заканчивается. Зерно нужно сохранить. Но и в этом вопросе, докладывают в Комитете госконтроля, есть проблемы.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Были вскрыты случаи, когда убирался, например, рапс, а за рапсом все усеяно зерном. В этих случаях мы снимаем комбайны. И они идут или на регулировку, или на ремонт. И такие факты не единичны. Перевозка зерна без укрытия тентов, необеспечение его сохранности. Если в каких-то случаях были, условно, дырки в навесе, то в Гомельской области были вскрыты факты, когда идет дождь и лежит неукрытое зерно.

Главный залог успеха уборочной – дисциплина. В условиях мирового продовольственного кризиса каждый должен понимать важность кампании. Но по-прежнему есть те, кто думает лишь о собственной выгоде. С начала уборочной МВД возбудило 61 уголовное дело по факту хищения топлива и зерна, выявлено более двух тысяч административных правонарушений.