В Минске безработных приглашают на курсы, обещают стипендию. По каким специальностям будут готовить?

Новости Беларуси. Безработных минчан приглашают на курсы по профессиям водителя троллейбуса, облицовщика-плиточника. Можно также попробовать открыть свое дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Занятия начнутся уже в декабре и будут проходить на базе специализированных учреждений образования. Сейчас комплектуются группы. Планируется, что они будут не более 15 человек, чтобы соблюсти необходимые меры профилактики.

Во время обучения обещают стипендию. Для получения квалификации необходимо посещать занятия в течение нескольких месяцев. Всего комитет по труду, занятости и социальной защите готовят специалистов более чем по 20 специальностям. Около 70 % учащихся получают гарантированное трудоустройство.