В Минске безработных приглашают на курсы, обещают стипендию. По каким специальностям будут готовить?

Новости Беларуси. Безработных минчан приглашают на курсы по профессиям водителя троллейбуса, облицовщика-плиточника. Можно также попробовать открыть свое дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Безработных минчан приглашают на курсы по профессиям водителя троллейбуса, облицовщика-плиточника. Можно также попробовать открыть свое дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Занятия начнутся уже в декабре и будут проходить на базе специализированных учреждений образования. Сейчас комплектуются группы. Планируется, что они будут не более 15 человек, чтобы соблюсти необходимые меры профилактики.
Во время обучения обещают стипендию. Для получения квалификации необходимо посещать занятия в течение нескольких месяцев. Всего комитет по труду, занятости и социальной защите готовят специалистов более чем по 20 специальностям. Около 70 % учащихся получают гарантированное трудоустройство.
Наталья Ващило, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
На обучение могут попасть безработные граждане, которые зарегистрированы в службе занятости Минска. Конечно же, когда гражданин обращается в службу занятости за содействием в поиске работы, в первую очередь мы предлагаем работу. Оказываем гражданам поддержку при организации собственного дела, как временная подработка – направление на общественные работы. Но бывают случаи, когда работу человеку невозможно предоставить в первую очередь из-за отсутствия вакансий по имеющейся у него профессии либо из-за отсутствия у него профессии.
Сейчас в работе нуждаются около тысячи минчан. Возраст соискателей самый разный – от 16 до 50 лет.