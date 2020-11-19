В каких случаях иностранец может лишиться гражданства Беларуси? Вопросы миграционной политики обсудили депутаты

Новости Беларуси. В общенациональный диалог необходимо вовлечь как можно больше белорусов. Об этом заявил председатель Палаты представителей, открывая очередное заседание четвертой сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Улучшится эффективность правового регулирования». В Беларуси вносятся изменения в закон о потребкооперации

Рассмотрены и вопросы миграционной политики. Упрощается возможность получения гражданства Беларуси иностранцу, который в браке с белоруской воспитывает совместного ребенка. Срок рассмотрения таких обращений сокращен вдвое – с шести до трех месяцев. В течение такого же времени будут приниматься решения и о гражданстве самого ребенка.

До пяти лет сокращается ценз постоянного проживания на территории страны, после которого человек имеет право подать ходатайство на получение гражданства. Также вводится новый институт восстановления в гражданстве тех белорусов, которые утратили его по предыдущей редакции закона. Можно будет вернуться на родину и восстановить себя в правах, не выходя из предыдущего своего гражданства. Приняты поправки и по процедуре лишения белорусского гражданства – в случае совершения иностранцем серьезного проступка.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Этот опыт уже реализован, наверное, целым рядом других государств, таких как США, Канада, Великобритания, целый ряд стран Европейского союза – Франция, Испания. Фактически мы идем в том же ключе, предполагая и расширяя серьезно основания для приобретения гражданства Республики Беларусь. Лицо должно понимать, что если оно натурализовывается, подает ходатайство о приобретении гражданства Республики Беларусь и дает соответствующие обязательства выполнять и Конституцию, и законодательство Республики Беларусь, то фактически за определенные преступления, которые будут признаны в том числе мировым сообществом, оно может лишаться гражданства Республики Беларусь на основании соответствующего Указа Президента. О белорусах, конечно, речь не идет, потому что мы все с вами стали гражданами Республики Беларусь по факту рождения и постоянного проживания на территории нашей страны.