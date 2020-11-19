Александр Лукашенко назначил нового министра культуры. Им стал Анатолий Маркевич

В разные годы Анатолий Маркевич руководил учебными заведениями Гродненской области, возглавлял местные органы власти. Теперь ему предстоит взять под контроль культурную сферу страны.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил нового министра культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча во Дворце Независимости длилась более часа.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Необходимо усилить роль культуры на все аспекты общественной жизни. Это очень важно и очень актуально.

Мы должны рассматривать культуру и искусство как определенную направленность в отрасли реального сектора экономики. Почему? Потому что в данной сфере создаются рабочие места, которые очень актуальны как для городской, так и для сельской местности. И здесь, безусловно, мы должны четко понимать, ведя разговор об оптимизации учреждений. С одной стороны, да, необходимо очень рачительно подходить к использованию бюджетных средств, но в то же время предоставлять весь необходимый перечень услуг духовного развития населения нашей страны.

Сегодня, 19 ноября, Александр Лукашенко также назначил послов в ряд государств.