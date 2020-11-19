Александр Лукашенко назначил нового министра культуры. Им стал Анатолий Маркевич

Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил нового министра культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча во Дворце Независимости длилась более часа.
Ведомство возглавит экс-помощник главы государства по Брестской области Анатолий Маркевич.
В разные годы Анатолий Маркевич руководил учебными заведениями Гродненской области, возглавлял местные органы власти. Теперь ему предстоит взять под контроль культурную сферу страны.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Необходимо усилить роль культуры на все аспекты общественной жизни. Это очень важно и очень актуально.
Мы должны рассматривать культуру и искусство как определенную направленность в отрасли реального сектора экономики. Почему? Потому что в данной сфере создаются рабочие места, которые очень актуальны как для городской, так и для сельской местности. И здесь, безусловно, мы должны четко понимать, ведя разговор об оптимизации учреждений. С одной стороны, да, необходимо очень рачительно подходить к использованию бюджетных средств, но в то же время предоставлять весь необходимый перечень услуг духовного развития населения нашей страны.
Сегодня, 19 ноября, Александр Лукашенко также назначил послов в ряд государств.