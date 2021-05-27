Прямой эфир

Андрей Муковозчик: сами себя не защитим – не на кого будет жаловаться. У той же России свои проблемы

27 мая 2021 16:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».

Встреча с Президентом, личные впечатления

Андрей Муковозчик: сами себя не защитим – не на кого будет жаловаться. У той же России свои проблемы-1

Читайте также:

Андрей Муковозчик: «А вы знали, что бандерлоги не способны создать ничего художественного? Сейчас поясню»

Даже тупое уклонение от уплаты налогов невероятные все равно пытаются заболтать

Андрей Муковозчик: «Напоказ гордятся «мірным пратэстам», а втихаря готовы убивать»

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Джо Байден # Антон Красовский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Яков Кедми: они больше всего боятся, что показания Протасевича покажут истинное лицо всей закулисной кухни
27 мая 2021 16:06

Яков Кедми: они больше всего боятся, что показания Протасевича покажут истинное лицо всей закулисной кухни

Ольга Чуприс 28 мая в райисполкоме Молодечно встретится с гражданами и юрлицами
27 мая 2021 15:57

Ольга Чуприс 28 мая в райисполкоме Молодечно встретится с гражданами и юрлицами

Председатель Мингорисполкома: задача государства – обеспечить каждого студента первым рабочим местом
27 мая 2021 15:27

Председатель Мингорисполкома: задача государства – обеспечить каждого студента первым рабочим местом