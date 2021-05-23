Андрей Муковозчик о TUT.BY: информационный спрут, и он мог бы работать на самом деле на благо общества

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» политолог Александр Шпаковский и колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик. Григорий Азаренок, СТВ:

Андрей Николаевич, вы-то взывали давно. Как вы отреагировали?

Это был авторитетный информационный ресурс – да, без сомнения Андрей Муковозчик, колумнист:

А вот интересное чувство. Я сам себя как бы спрашивал, как я отреагировал. А вот нет радости на самом деле, абсолютно честно. Есть чувство боли и сожаления, правда. Потому что своими руками грохнуть дело, которое не ты начинал, не ты его раскручивал, не ты, в конце концов... Ведь действительно начавшись с простого агрегатора и электронной почты, этот механизм вырос до очень… это информационный спрут. Там же не только информация, там же аффилированные фирмы, там купли-продажи. Присоединения, коллаборации и так далее, офисы во всех областных центрах. Это действительно информационный спрут. И он мог бы работать на самом деле на благо общества. Григорий Азаренок:

Давайте вспомним, что до 2020 года, в принципе, это была основная площадка, где люди искали работу, где люди смотрели афишу, узнавали какие-то городские новости. Андрей Муковозчик:

Я не знаю, основная ли это была площадка для поиска работы, но то, что это был авторитетный информационный ресурс – да, без сомнения.

Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков Григорий Азаренок:

Поднялся дикий вой, но при этом мы видим, что никакой даже мысли об акции у них не было. Андрей Муковозчик:

А некому. Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Вожака убрали – все остальные способны только выть. Что еще появляется в сети? Появляется милицейский шеврон и внизу TUT.BY. Появляется погон и внизу TUT.BY. Написано – завод или эмблема завода – и внизу TUT.BY. А помните, как Путило делал такие же коллажи из собранных? Все было, повторяется. Некому ни креатив создавать, ни новую идею внести. В конце концов, там же работало достаточно много людей. Это как бы мозговыми штурмами, заточив себя под это дело, можно действительно придумывать какие-то новые акции. Остальным сейчас, ведомым, осталось только стонать. Или отдельным нашим с вами знакомым просто в ужасе сидеть и ждать, когда в очередной раз позовут в следственный даже не комитет, а в следственный кабинет. А штанов-то сухих уже нет, не осталось. А придется идти. То есть вот такая у них ситуация. «Они перли вперед с обреченностью бульдозера». Андрей Муковозчик о TUT.BY

Пусть он будет оппозиционным. Но пусть он будет оппозиционным в классическом смысле слова оппозиция Андрей Муковозчик:

Пусть он [новый портал – прим. ред.] будет оппозиционным. Но пусть он будет оппозиционным в классическом смысле слова оппозиция, то есть с некой программой. Пусть альтернативной, не такой, пусть не всем понятной и не всеми разделяемой, но с программой, с ценностями – и не западными, белорусскими ценностями. С тем, что действительно нужно стране и народу. Такой портал будет просто, я уверен, всеми приветствоваться. И пускай там будут столкновения мнений, какие-то споры, пускай туда уходит недовольство. Александр Шпаковский: «Зиссер умел лавировать, а Золотова просто уже не посчитала нужным»

Они, по-моему, до конца так и не поверили в мощь государства и слаженную работу государственных органов Андрей Муковозчик:

Постоянное обращение к тому, что не такая у нас система образования, не так надо детей учить. А как надо? А как мы скажем, так и надо. Григорий Азаренок:

При этом, Андрей Николаевич, такое знаменательное событие. Почему? Потому что они же думали, их не посмеют тронуть, они же рукопожатные. Самая элитарная тусовка. Андрей Муковозчик:

Так все думают. Хулиган же до конца верит в то, что некому будет его остановить, он же такой прекрасный, он распоясался, он гоняет всех. И пусть многие на него смотрят с укоризной, но никто не посмеет и не осмелится. Нет, так не бывает. Они, по-моему, до конца так и не поверили в мощь государства и слаженную работу государственных органов. Что, кстати, говорит о том, насколько государство правильно построено. Сложено из кубиков. Ни одного же слива не произошло, никто не сдал. Ни в областях, ни в районах – нигде. Все было сделано одномоментно, четко, чтобы никто не успел воспользоваться теми самыми визами. Это с одной стороны.