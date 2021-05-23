Андрей Муковозчик о TUT.BY: информационный спрут, и он мог бы работать на самом деле на благо общества

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» политолог Александр Шпаковский и колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.
Григорий Азаренок, СТВ:
Андрей Николаевич, вы-то взывали давно. Как вы отреагировали?
Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» политолог Александр Шпаковский и колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.
Григорий Азаренок, СТВ:
Андрей Николаевич, вы-то взывали давно. Как вы отреагировали?
Андрей Муковозчик, колумнист:
А вот интересное чувство. Я сам себя как бы спрашивал, как я отреагировал. А вот нет радости на самом деле, абсолютно честно. Есть чувство боли и сожаления, правда. Потому что своими руками грохнуть дело, которое не ты начинал, не ты его раскручивал, не ты, в конце концов... Ведь действительно начавшись с простого агрегатора и электронной почты, этот механизм вырос до очень… это информационный спрут. Там же не только информация, там же аффилированные фирмы, там купли-продажи. Присоединения, коллаборации и так далее, офисы во всех областных центрах. Это действительно информационный спрут. И он мог бы работать на самом деле на благо общества.
Григорий Азаренок:
Давайте вспомним, что до 2020 года, в принципе, это была основная площадка, где люди искали работу, где люди смотрели афишу, узнавали какие-то городские новости.
Андрей Муковозчик:
Я не знаю, основная ли это была площадка для поиска работы, но то, что это был авторитетный информационный ресурс – да, без сомнения.
Григорий Азаренок:
Поднялся дикий вой, но при этом мы видим, что никакой даже мысли об акции у них не было.
Андрей Муковозчик:
А некому. Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Вожака убрали – все остальные способны только выть. Что еще появляется в сети? Появляется милицейский шеврон и внизу TUT.BY. Появляется погон и внизу TUT.BY. Написано – завод или эмблема завода – и внизу TUT.BY. А помните, как Путило делал такие же коллажи из собранных? Все было, повторяется. Некому ни креатив создавать, ни новую идею внести. В конце концов, там же работало достаточно много людей. Это как бы мозговыми штурмами, заточив себя под это дело, можно действительно придумывать какие-то новые акции. Остальным сейчас, ведомым, осталось только стонать. Или отдельным нашим с вами знакомым просто в ужасе сидеть и ждать, когда в очередной раз позовут в следственный даже не комитет, а в следственный кабинет. А штанов-то сухих уже нет, не осталось. А придется идти. То есть вот такая у них ситуация.
«Они перли вперед с обреченностью бульдозера». Андрей Муковозчик о TUT.BY
Андрей Муковозчик:
Пусть он [новый портал – прим. ред.] будет оппозиционным. Но пусть он будет оппозиционным в классическом смысле слова оппозиция, то есть с некой программой. Пусть альтернативной, не такой, пусть не всем понятной и не всеми разделяемой, но с программой, с ценностями – и не западными, белорусскими ценностями. С тем, что действительно нужно стране и народу. Такой портал будет просто, я уверен, всеми приветствоваться. И пускай там будут столкновения мнений, какие-то споры, пускай туда уходит недовольство.
Александр Шпаковский: «Зиссер умел лавировать, а Золотова просто уже не посчитала нужным»
Андрей Муковозчик:
Постоянное обращение к тому, что не такая у нас система образования, не так надо детей учить. А как надо? А как мы скажем, так и надо.
Григорий Азаренок:
При этом, Андрей Николаевич, такое знаменательное событие. Почему? Потому что они же думали, их не посмеют тронуть, они же рукопожатные. Самая элитарная тусовка.
Андрей Муковозчик:
Так все думают. Хулиган же до конца верит в то, что некому будет его остановить, он же такой прекрасный, он распоясался, он гоняет всех. И пусть многие на него смотрят с укоризной, но никто не посмеет и не осмелится. Нет, так не бывает.
Они, по-моему, до конца так и не поверили в мощь государства и слаженную работу государственных органов. Что, кстати, говорит о том, насколько государство правильно построено. Сложено из кубиков. Ни одного же слива не произошло, никто не сдал. Ни в областях, ни в районах – нигде. Все было сделано одномоментно, четко, чтобы никто не успел воспользоваться теми самыми визами. Это с одной стороны.
С другой стороны, чисто психологически, да, став лидером этого самого пратэстнага руха, очень трудно даже не то что назад пойти, отойти в сторону невозможно. Свои же заплюют. Вот не только клоун бегает по кругу, хотя это чудное сравнение, но еще и стая ворон. Ты попробуй там из черной потихонечку начать становиться хотя бы серой – в любой момент заклюют, вот же какая история. Они, вот эти вот интеллектуалы протестные и TUT.BY как лидер этого движения, и я давно профессору Чернявской об этом пытался сказать, – они разбудили уличное мясо.
Григорий Азаренок:
Они сегодня написали большую статью, как их давно травили, и там и вас вспомнили.
Андрей Муковозчик:
Да, да, да, их травили. Так вот, они с этим протестным мясом справиться сами не могут. И все, что они сделали – просто бросили эту ситуацию на самотек. Пусть они громят, кидают шипы, поджигают – это все они, не мы. Чудная позиция, еще одно к двойным стандартам. Все разрушительные деструктивные действия делает кто-то – они, не мы. Мы за все хорошее.