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Андрей Муковозчик: как такую дремучую ересь публикуют медиа, вот этого я в толк взять не могу

15 июля 2021 16:29
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».

Молодой протестун – он чем от старого отличается? Болтает много

Андрей Муковозчик: как такую дремучую ересь публикуют медиа, вот этого я в толк взять не могу-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Павел Мацукевич # Муаммар Каддафи # Александр Лукашенко # Игорь Лещеня # Фотофакт

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