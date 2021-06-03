Прямой эфир

Андрей Муковозчик: «Отношение к Беларуси тех, кто сейчас находится у власти в Украине, рационально объяснить невозможно»

03 июня 2021 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».

Если накипь в отношениях не смывать, она оседает. И трудно поддается чистке потом

Андрей Муковозчик: «Отношение к Беларуси тех, кто сейчас находится у власти в Украине, рационально объяснить невозможно»-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

Читайте также:

Андрей Муковозчик: сами себя не защитим – не на кого будет жаловаться. У той же России свои проблемы

«Дети остались без качественного современного лечения». Андрей Муковозчик о закрытии санатория «Беларусь» в Друскининкае

Андрей Муковозчик: «Пора дать ясно понять: трогать государственность Беларуси больно»

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Субботин: уделяем большое внимание переработке мусора, полигонов, которые ещё со времён Советского Союза
03 июня 2021 16:41

Александр Субботин: уделяем большое внимание переработке мусора, полигонов, которые ещё со времён Советского Союза

Андрей Худык: сегодня 27% мы извлекаем из отходов и используем в экономике нашей страны
03 июня 2021 16:41

Андрей Худык: сегодня 27% мы извлекаем из отходов и используем в экономике нашей страны

«Дабы владеть более оперативной информацией». Наталья Кочанова о едином дне приёма граждан в Минском районе
03 июня 2021 16:30

«Дабы владеть более оперативной информацией». Наталья Кочанова о едином дне приёма граждан в Минском районе