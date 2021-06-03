Андрей Муковозчик: «Отношение к Беларуси тех, кто сейчас находится у власти в Украине, рационально объяснить невозможно»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».
Если накипь в отношениях не смывать, она оседает. И трудно поддается чистке потом
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».
Если накипь в отношениях не смывать, она оседает. И трудно поддается чистке потом
В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).
Читайте также:
Андрей Муковозчик: сами себя не защитим – не на кого будет жаловаться. У той же России свои проблемы
«Дети остались без качественного современного лечения». Андрей Муковозчик о закрытии санатория «Беларусь» в Друскининкае
Андрей Муковозчик: «Пора дать ясно понять: трогать государственность Беларуси больно»