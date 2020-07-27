Юрий Пунтус: «Энергетик» доказал, что они и в меньшинстве умеют обыгрывать

Новости Беларуси. 26 июля состоялись три ярких футбольных матча. Наиболее интересный должен был оказаться в Молодечно, где встречались РЦОР-БГУ и жодинское «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 26 июля состоялись три ярких футбольных матча. Наиболее интересный должен был оказаться в Молодечно, где встречались РЦОР-БГУ и жодинское «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Но «Энергетик» безыдейно отдал игру парням Юрия Пунтуса. Студенты забили первыми: отличился Дмитрий Гирс, который, к слову, в составе номинальных хозяев был в ряду лучших игроков. Однако «Торпедо» достаточно быстро сравняло счет.
Ключевым эпизодом стал фол Евгения Юдчица в штрафной, чем спровоцировал судью на красную карточку и пенальти. К мячу подошел Кирилл Премудров и точным ударом оформил дубль.
Начиная с этого момента, игра РЦОРу перестала даваться. Несмотря на несколько попыток сотворить гол, следующими дважды забили торпедовцы.
Итоговый счет – 4:1 в пользу белазовцев.
Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Торпедо-БелАЗ»:
Заслуженно мы выиграли эту игру. Не будь удаления, может быть, было бы по-другому. Но «Энергетик» стольким и многим доказал, и не в самых проходных матчах, что они и в меньшинстве умеют обыгрывать и обыгрывали.