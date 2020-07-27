Юрий Пунтус: «Энергетик» доказал, что они и в меньшинстве умеют обыгрывать

Новости Беларуси. 26 июля состоялись три ярких футбольных матча. Наиболее интересный должен был оказаться в Молодечно, где встречались РЦОР-БГУ и жодинское «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но «Энергетик» безыдейно отдал игру парням Юрия Пунтуса. Студенты забили первыми: отличился Дмитрий Гирс, который, к слову, в составе номинальных хозяев был в ряду лучших игроков. Однако «Торпедо» достаточно быстро сравняло счет.

Ключевым эпизодом стал фол Евгения Юдчица в штрафной, чем спровоцировал судью на красную карточку и пенальти. К мячу подошел Кирилл Премудров и точным ударом оформил дубль.