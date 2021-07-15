Борис Батура на обсуждении новой Конституции: не мешает посоветоваться с людьми, которые проработали в различных сферах экономики

Новости Беларуси. Проект новой Конституции Беларуси обсудили 15 июля во время заседания совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси с участием спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Совета Республики напомнила, что указом Президента создана Конституционная комиссия, в задачи которой входит внесение изменений в Основной закон страны. Уже прошло восемь заседаний комиссии. Среди целей новой Конституции – сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости.

Борис Батура, председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси: Тот опыт, которым все-таки обладают люди, которые проработали на высоких должностях и долгое время в нашей стране, я считаю, этот опыт востребован, и он должен быть востребован. Ведь при решении любых практически серьезных вопросов развития нашего государства не мешает посоветоваться с теми людьми, которые проработали в различных сферах нашей экономики.

Анатолий Русецкий, зампредседателя Совета Республики пятого созыва, член совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мы должны более глубоко и внимательно относиться к молодежи. Внимательно относиться к тем, кто сегодня работает и создает нашу страну, но очень важно относиться и к поколению, которое все-таки создавало страну, приобретало огромный опыт. Сегодня возраст – это понятие условное, важно, в общем-то, физическое здоровье, здравый ум и, конечно, нужно использовать весь потенциал нашей страны.

Проект Конституции с предложениями от граждан, коллективов и должностных лиц будет внесен на рассмотрение главе государства до 1 августа.

Чтобы собрать предложения, Совет Республики также много работает с населением в регионах и организует выездные президиумы. Планируется, что обновленная Конституция будет вынесена на референдум в начале 2022 года.