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Андрей Муковозчик: Анджея Дуду, думаю, пригласим приехать 17 сентября, в День народного единства

10 июня 2021 16:13
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».

Когда политик-марионетка совершает странные телодвижения, стоит послушать, что при этом говорится

Андрей Муковозчик: Анджея Дуду, думаю, пригласим приехать 17 сентября, в День народного единства-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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