Андрей Муковозчик: Анджея Дуду, думаю, пригласим приехать 17 сентября, в День народного единства

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».
Когда политик-марионетка совершает странные телодвижения, стоит послушать, что при этом говорится
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».
Когда политик-марионетка совершает странные телодвижения, стоит послушать, что при этом говорится
В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).