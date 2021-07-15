Алёна Родовская: бизнес годами наживался на том, чтобы в нашей стране не было нормального внутреннего туризма

Новости Беларуси. Ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Родовская:

15 июля на календаре. Слушайте, а ведь до конца лета осталась ровно половина. Куда съездили? Как отдохнули? Я, как и многие белорусы, поняла, что в нашей стране можно очень комфортно отдохнуть. И готова рассказать, как. Внутренний туризм сейчас – это модно, и это, пожалуй, впервые. За все эти годы наш Президент сделал то, что никто не смог сделать после развала Советского Союза – вытащил целую отрасль внутреннего туризма из болота. И теперь о нем не говорит только ленивый.

Алена Родовская:

Есть такая поговорка – не было бы счастья да несчастье помогло. Пандемия завершила позорную историю про бизнес, который годами наживался на том, чтобы в нашей стране не было нормального внутреннего туризма. На прошлой неделе я впервые побывала в Беловежской пуще. По дороге рассматривала малые города и села. Чисто, аккуратно и очень красиво. В каждом поселении есть небольшая гостиница, есть памятник воинам-победителям. Аккуратные, современные дома. В каждом уголке страны созданы все условия, чтобы жить комфортно. Есть такое понятие – культурный код человека. Это про то, что рано или поздно мы стремимся туда – к своим истокам. Туда, где все начиналось. Потому что в сердце каждого рано или поздно просыпается необъяснимое желание стать ближе к природе: вдохнуть запах леса, увидеть вековые ели, слушать пение птиц и пить чай из самого обычного чайника, просто чай с сорванной мелиссой и мятой. А еще побродить по этнической деревне и послушать интересные рассказы экскурсовода. Этот код проявляется в традициях и действиях. Я была настолько впечатлена, что эфире ток-шоу «Будни» с Алексеем Дзермантом мы продолжили обсуждать эту тему. Он сказал: современные традиции и «Славянского базара», и фестиваля в Александрии – это традиции суверенной Беларуси. Мы видим, насколько отличается подход к искусству и красоте у европейцев и у славян.

Алексей Дзермант, философ, публицист и политолог:

Белорусы из этого сделали не архаический культ, а модернизировали современные традиции «Славянского базара» и фестиваля в Александрии. Это ведь традиции уже суверенной Беларуси, которая собирает много людей, заслуженной популярностью пользуется. И, конечно, всегда код какой-то культурный познается в сравнении. Мы можем сравнить некую ауру, репертуар того же самого «Евровидения» и того, что происходит на «Славянском базаре». Вот оно и отличие, почему мы не европейцы, на мой взгляд. Мы славяне, восточные славяне, евразийцы – кто угодно. Потому что мы видим, насколько отличается подход к искусству, к красоте. Алена Родовская:

В Европе чем больше ты шокируешь, тем лучше – показ своего «я» превыше всего. У нас же красота понимается по-другому – это скорее гармония с окружающей природой, миром, людьми. Поэтому мы в своих знаковых фестивалях показываем совершенно иной культурный код, чем западные европейцы. Вот с этого все начинается – с момента осознания, что эти города не просто точки на карте, что все мы часть чего-то единого и большого, под одним флагом и с одной судьбой. Из такой ментальности рождается все. Потому что настоящий патриотизм, в первую очередь, про любовь. А любовь рождается из чувства близости со своей малой родиной. Из понимания, что ты не один и что все вокруг свое.