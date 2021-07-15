Превышение показателя кишечной палочки. На какой зоне отдыха Минска ограничили купание?

Новости Беларуси. Сотрудники Минского городского центра гигиены и эпидемиологии регулярно контролируют санитарное содержание зон отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники Минского городского центра гигиены и эпидемиологии регулярно контролируют санитарное содержание зон отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Специалисты еженедельно делают отбор проб воды из открытых водоемов и проверяют их на соответствие гигиеническим нормативам. Лабораторные химические и микробиологические исследования позволяют определить, на каких водных объектах можно купаться без вреда для здоровья. Водоемы проверяют на наличие кишечной палочки, энтеровирусов, стафилококков и не только.
С начала купального сезона специалистами проведено более 210 проб. По результатам анализов сейчас ограничено купание на одной утвержденной зоне отдыха. Это пляж № 8 Заславского водохранилища. На всех остальных пляжах купание разрешено без ограничений.
Наталья Шевчик, врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены отдела гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
На пляже № 8 Заславского водохранилища выявлено превышение содержания индикаторного микробиологического показателя безопасности кишечной палочки. На основании полученных результатов в адрес администрации Первомайского района города Минска направлена информация о принятии решения по ограничению купания детей, не ограничивая купания взрослых и занятия водными видами спорта, до получения результатов повторных лабораторных исследований по данному показателю.
Санслужба инспектирует и торговые объекты, расположенные в зонах отдыха. При выявлении нарушений санитарного содержания в адрес руководства объектов направляются рекомендации по их устранению. Такие случаи уже были зарегистрированы.
Отдыхать минчане могут на 21 столичном пляже в пяти зонах рекреации: водохранилищах Цнянском, Заславском, Дрозды, Криница, а также на Комсомольском озере.