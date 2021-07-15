Превышение показателя кишечной палочки. На какой зоне отдыха Минска ограничили купание?

Специалисты еженедельно делают отбор проб воды из открытых водоемов и проверяют их на соответствие гигиеническим нормативам. Лабораторные химические и микробиологические исследования позволяют определить, на каких водных объектах можно купаться без вреда для здоровья. Водоемы проверяют на наличие кишечной палочки, энтеровирусов, стафилококков и не только.

С начала купального сезона специалистами проведено более 210 проб. По результатам анализов сейчас ограничено купание на одной утвержденной зоне отдыха. Это пляж № 8 Заславского водохранилища. На всех остальных пляжах купание разрешено без ограничений.