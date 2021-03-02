Андрей Лазуткин: как так получилось, что Польша оказалась на острие новой холодной войны?

Новости Беларуси. Авторский взгляд на то, что происходит в мире. «Занимательная политология» от Андрея Лазуткина в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Самые дешевые марки белорусских сигарет, которые вы никогда не держали в руках, можно встретить в Великобритании. Контрабанда топлива такого масштаба не имеет, но тоже являлась источником доходов всего приграничья. И как бы ни строилась политика, польский и белорусский народы между собой все равно договорятся. Именно поэтому Польша является самым крупным импортером белорусской продукции в ЕС, несмотря на все подрывные действия, а связи между странами на уровне контрабанды даже усиливаются. И жили мы не тужили, но после Крыма и Майдана американцы решили сделать из Польши бастион демократии. Для этого они чуть освежили концепцию Междуморья, которую придумал еще Пилсудский – это такая сфера польского влияния от Украины до Прибалтики.

Андрей Лазуткин:

Видите надпись на польском плакате? «Щит Европы. Кто господствует в Восточной Европе, тот господствует в Евразии и во всем мире». Украинские проститутки, гастарбайтеры, участники наркотрафика и криминальные группировки уже сполна приобщились к европейским ценностям. Но места еще много – например, Польша не торопится брать к себе украинских врачей и инженеров, здесь больше подходят белорусы. А самый лучший вариант – взять нашего школьника, дать ему карту поляка и вырастить полноценного члена польского общества, которого наше государство бесплатно учило и лечило на протяжении 18 лет. Но посмотрим на вещи чуть глубже. Как так получилось, что Польша оказалась на острие новой холодной войны?

Андрей Лазуткин:

Еще в советское время американцы более 10 лет поддерживали «Солидарность» кадрами, деньгами и инструкторами. Поэтому, когда режим Ярузельского рухнул, Польша стала одним из самых проамериканских государств среди бывшего соцлагеря. Второй момент – это практически полная ликвидация промышленности в 90-е. Под руководством американцев в Польше тоже произошла шоковая терапия, только в 10 раз хуже, чем у нас. Старшее поколение хорошо помнит, что в Польше не было даже гвоздей и туалетной бумаги – все это завозилось челноками из Беларуси. И вся промышленность, которая сегодня есть в Польше, польскому капиталу не принадлежит. Как правило, это немецкие предприятия, которые выполняют заказы для Германии. Разумеется, это сильно отражается на самооценке поляков, которые терпеть не могут немцев.

Андрей Лазуткин:

Третий момент – это закупки американского вооружения. Может, вы не знали, но оборонка в НАТО – это огромные деньги и такая же огромная коррупция. Именно из-за коррупции Украина покупает списанные катера, Прибалтика – списанные танки, а Польша покупает вообще все подряд – такое чувство, поляки всерьез готовятся воевать с нами. В-четвертых, на уровне США торпедируется сближение любых европейских государств с Россией. Отсюда и песни про «защиту суверенитета», когда натовская дипломатия перед белорусским Майданом с честными глазами рассказывала нам о российской угрозе с Востока. Ну и в-пятых, и это самое главное, американцы пытаются «пересадить» Европу на свой сжиженный газ и одновременно понизить мировые цены на нефть. Оба эти фактора будут ослаблять Россию, поэтому сейчас все ресурсы брошены на остановку «Северного потока-2». От исхода этой борьбы зависит расклад сил в Европе на ближайшие лет десять.

Андрей Лазуткин:

Но есть и те поляки, которые ведут борьбу с нами чисто по идеологическим причинам. Например, директор «Белсата» Агнешка Ромашевская является дочкой диссидента Збигнева Ромашевского, который был создателем подпольного радио «Солидарность» и находился на нелегальном положении (вот он на фото, вместе с Валенсой).

Андрей Лазуткин:

Ненависть к режимам типа нашего, к русским и коммунистам у них в крови. Поэтому ничего удивительного, что эти люди, а теперь их дети, борются с нами даже в ущерб своему государству. Но при этом надо понимать, что сами поляки, несмотря на все реверансы США, в глазах американцев стоят очень невысоко. В американской культуре есть даже понятие «польская шутка» – это бытовые анекдоты, где поляки представлены исключительно как злобные, тупые и неадекватные идиоты. Вот некоторые примеры: