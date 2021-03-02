Новости Беларуси. В Минске в преддверии профессионального праздника наградили почти четыре десятка лучших сотрудников милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Место для торжественной церемонии выбрано символичное – музей Великой Отечественной войны. Медали «За безупречную службу» удостоены 10 блюстителей порядка. Еще 27 сотрудников наградили нагрудными знаками.

Александр Байдун, заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома:

Очень приятно накануне нашего профессионального праздника Дня милиции получить почетную грамоту министра внутренних дел. Это не только мой труд, но труд непосредственно всего отдела, всего руководства Главного управления и всего Минского гарнизона. Дмитрий Балаба о награждении бойцов Минского ОМОНа: «Была отмечена их постоянная ежедневная работа»

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Наша повседневная деятельность – это спасение жизней, это обеспечение охраны общественного порядка на массовых мероприятиях, на культурно-спортивных, общественно-политических мероприятиях. Это поддержание порядка в нашем городе, на улицах, чтобы граждане ощущали себя безопасно и могли гулять спокойно с детишками. Сотрудники милиции живут своей службой, это не их работа – это, наверное, их призвание. «От всей души хочу поздравить с праздником». В Минске наградили лучших сотрудников милиции