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Суд в Минске вынес обвинительный приговор по делу о разглашении врачебной тайны

02 марта 2021 14:08
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Новости Беларуси. Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич приговорена к 6 месяцам лишения свободы и штрафу. Врач-анестезиолог минской БСМП Артем Сорокин – к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд в Минске вынес обвинительный приговор по делу о разглашении врачебной тайны-1

2 марта в Минске суд вынес обвинительный приговор. Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны, Сорокин – в ее разглашении.

Суд в Минске вынес обвинительный приговор по делу о разглашении врачебной тайны-4

Приговор не окончательный и может быть обжалован.

# Судебная система Беларуси # общество # Катерина Борисевич # Артем Сорокин # Фотофакт

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