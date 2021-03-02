Суд в Минске вынес обвинительный приговор по делу о разглашении врачебной тайны

Новости Беларуси. Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич приговорена к 6 месяцам лишения свободы и штрафу. Врач-анестезиолог минской БСМП Артем Сорокин – к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 марта в Минске суд вынес обвинительный приговор. Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны, Сорокин – в ее разглашении.