«Старались работать, не уходить». Сотрудница «Мотовело» рассказала, как на заводе переживали непростые времена

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают выездные встречи в коллективах. Так, 2 марта помощник главы государства по Минску общался с сотрудниками мотовелозавода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают выездные встречи в коллективах. Так, 2 марта помощник главы государства по Минску общался с сотрудниками мотовелозавода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопросы звучали разные, но условно разделились на три блока: это жилищно-коммунальная сфера, здравоохранение и судьба завода. Так, одна из работниц предприятия, слесарь Нина Михалицина, пришла с проблемой местного уровня. Женщина пожаловалась на плохую уборку ее подъезда и прилегающей территории к дому. Помощник Президента обещал разобраться в ситуации, после чего созвониться с заявительницей. В то же время, общаясь с сотрудницей, Александр Барсуков поинтересовался у нее условиями работы на заводе. Женщина честно ответила: зарплата и соцпакет устраивает, а вот в цехах холодно.
Александр Барсуков на «Мотовело»: есть вопросы, которые должны решаться на уровне главы государства
Нина Михалицина, слесарь механосборочных работ мотовелозавода:
Я проработала 34 года. Работала и в былые времена, и сейчас. Ну, естественно, падение – это падение, но тоже старались работать, не уходить. Самая основная проблема для нас – это тепло, улучшение условий тепла, температурный режим. Ну а так, чтобы молодежь приходила, чтобы они работали, чтобы было будущее какое-то у завода. Вот наше поколение уходит – чтобы молодежь приходила, работала, чтобы «Аист» летал, как говорится.