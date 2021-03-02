«Старались работать, не уходить». Сотрудница «Мотовело» рассказала, как на заводе переживали непростые времена

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают выездные встречи в коллективах. Так, 2 марта помощник главы государства по Минску общался с сотрудниками мотовелозавода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы звучали разные, но условно разделились на три блока: это жилищно-коммунальная сфера, здравоохранение и судьба завода. Так, одна из работниц предприятия, слесарь Нина Михалицина, пришла с проблемой местного уровня. Женщина пожаловалась на плохую уборку ее подъезда и прилегающей территории к дому. Помощник Президента обещал разобраться в ситуации, после чего созвониться с заявительницей. В то же время, общаясь с сотрудницей, Александр Барсуков поинтересовался у нее условиями работы на заводе. Женщина честно ответила: зарплата и соцпакет устраивает, а вот в цехах холодно. Александр Барсуков на «Мотовело»: есть вопросы, которые должны решаться на уровне главы государства