Андрей Лазуткин: «Если вы думаете, что силами пяти блогеров можно устроить массовые беспорядки, то вы очень наивный человек»

Новости Беларуси. Военная угроза в современном мире – не выдумка пропаганды, а чудовищная реальность. На планете сейчас идет больше 40 вооруженных конфликтов, во многих из них прямо или непосредственно участвуют так называемые мировые демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие забыли, что в августе, когда внутри страны проходили незаконные демонстрации, в Польше внезапно начались учения НАТО, что на языке мировой политики означает мобилизацию армии и подготовку к войне. Андрей Лазуткин в День защитников Отечества – «если завтра война». Западная политология придумала для окружающего бардака название «новая нормальность»

Андрей Лазуткин, политолог:

Западная политология придумала для окружающего бардака название «новая нормальность», что, кстати, прозвучало на Всебелорусском собрании. Но мы хорошо помним, что нормальность для них – это 91-й год, когда по всему периметру бывших республик шли гражданские войны. И пока вчерашние граждане одной страны били друг по другу из «градов», американцы с умным видом рассказывали, что это такой неизбежный процесс избавления от диктатуры. Вот это было для них нормально. А отдельные государства, типа Югославии, грубо и жестко раздолбало НАТО. И если вы думаете, что данные события очень далеки от нас, вспомните девушку из Сербии, которая выступала на Всебелорусском собрании. «Нас не бомбили человеческими правами, это были настоящие бомбы». Вот что говорили гости из Сербии и Украины на ВНС Тогда, в ходе НАТОвской операции, Югославию бомбили в том числе урановыми боеприпасами, которые заразили воду и почву на сотни лет. И миру это до сих пор абсолютно безразлично. Лукашенко, кстати, был одним из немногих, кто летал в осажденный Белград. У наших западных друзей опять чешутся руки повторить югославские события

Сегодня у наших западных друзей опять чешутся руки повторить югославские события, но уже с Россией и ОДКБ. И Польша здесь почему-то бежит впереди паровоза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Польше американцы строят свои военные базы, завозят туда самое современное ударное вооружение, размещают свои войска и, что нас больше всего настораживает, в прошлом году стянули к нашим границам передовое командование пятого корпуса сухопутных войск. Каждый год проводятся десятки военных учений с отработкой переброски больших контингентов войск с американского континента в Европу. Две недели назад в польской армии даже проводили зимние штабные учения. Гвалту после этого в Польше было уйма. И не только в Польше. Учитывая все факторы, они моделировали на компьютерах будущую войну НАТО с региональной группировкой войск России и Беларуси. «Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины». Авторская рубрика Андрея Лазуткина Реальная война на белорусском театре если и будет, то очень короткая – в случае, например, блокады Калининграда на Варшаву тут же наводятся ракеты и наступает принуждение к миру. Именно эта ситуация моделировалась на учениях, о которых упоминал Президент. Поэтому военный вариант событий для поляков означает огромный риск. Оттого они из кожи вон лезут, чтобы пропихнуть во власть своих «латушек» невоенным путем. Для них цветная революция в Беларуси – это желательный вариант, в отличие от жесткого сценария с ОДКБ. А американцам наоборот нужна прокладка для горячей войны на восточном фронте, которую они старательно накачивают деньгами, кредитами и войсками. Приемы протестующих и в России, и в Беларуси очень похожи. Их координируют одни и те же военные структуры

И что мы наблюдали этим летом? Оказывается, во время мирных женских акций почему-то были развернуты внеплановые учения НАТО, а в Литву и Польшу перебросили танковые батальоны. Это говорит о том, что так называемые мирные акции имели единую координацию с НАТО. И если вы думаете, что силами пяти блогеров можно устроить массовые беспорядки, то вы очень наивный человек. Сейчас в Польше развернуто несколько НАТОвских подразделений, которые работают по всему региону Восточной Европы. ОДКБ для них – общая коллективная цель, и поэтому приемы протестующих и в России, и в Беларуси очень похожи. Их координируют одни и те же военные структуры, а функцию прикрытия выполняют гражданские активисты. Наша оппозиция до конца не осознает, в какую игру вляпалась

И, похоже, наша оппозиция до конца не осознает, в какую игру вляпалась. Дорогие сотрудники польских Telegram-каналов, может, вы это еще не поняли, но мы уже уперлись в броню танков. А Россия сегодня готова к горячей войне гораздо лучше, чем когда-либо за последние 30 лет. Поэтому никто не будет играть с оппозицией в игры – внутри страны будет обеспечено самое жесткое подавление, а на внешнем контуре будет развернуто ОДКБ. Это не означает нанесение ракетного удара, но ваши игры с Навальным, Тихановской, Латушко уже поставили нас на грань полноценной войны. Андрей Лазуткин: «Перевороты происходят не на улице, как думает обыватель, а в тишине кабинетов, где сидят предатели» Если вы еще не поняли, то именно об этом было выступление сотрудника Генштаба на Всебелорусском собрании. Вы еще узнаете, что такое полноценный блоковый статус и коллективная оборона, закрепленные в Конституции. Россия – не Беларусь, церемониться там никто не будет