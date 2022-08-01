Андрей Лазуткин: «Даже взятие Киева – это будет только военная победа, если не будут решены противоречия»

Новости Беларуси. На линии Краматорск – Славянск так же, как ранее в Мариуполе, подразделения ВСУ оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 квадратных километров и создали запасы оружия, боеприпасов и топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, порядка 90 тысяч мирных жителей удерживаются в качестве живого щита, что осложнит штурм. Специалисты отмечают, что взятие данного укрепрайона может стать следующей, и, вероятно, самой сложной фазой специальной военной операции. О том, что еще влияет на затяжной характер боевых действий – расскажет мой коллега Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Запад называет военные конфликты, типа украинского, «прокси-войной» – это война чужими руками без прямого участия. К примеру, в Украине американские установки HIMARS наводят по координатам спутников. То есть натовская техническая разведка со спутников, самолетов АВАКС, дронов собирает информацию и дает целеуказания для своих установок. Отсюда высокая точность попаданий, а украинский расчет только жмет на кнопку.

Андрей Лазуткин:

Эти кадры даже показывали в конгрессе США, смотрите, какие у нас отличные РСЗО, как мы их здорово испытали в Украине. Но при этом сил у ВСУ все меньше и, главное, не хватает артиллерии. Поэтому применяют такие методы войны, как удары по тылам, сожженные с вертолетов поля, теракты, а теперь еще и города засыпают противопехотными минами с воздуха. А на словах договорились до того, что надо подорвать Крымский мост малым ядерным зарядом, и говорят это не просто в телевизоре, а советники Зеленского.

Андрей Лазуткин:

Их логика: мы не применяем ядерное оружие против России, потому что Крым – это не территория России, мы его не признаем. И если нам такое оружие поставят и мы ударим, это как бы и не повод для войны с НАТО. Можно подумать, как на такие заявления ответит Россия, но, видимо, это проверка, а что еще могут сделать русские. То есть Украина не только ведет боевые действия, а ее используют как поле для экспериментов. Западу надо понять экономический и военный потолок России, и вот они разыгрывают все новые ситуации, чтобы выяснить, как в Кремле принимают решения. И основные усилия НАТО сегодня брошены даже не на то, чтобы увеличить контингенты в Европе (их и так много), а как скоординировать военную разведку разных стран, чтобы получать полную картину перемещений российских войск на всех направлениях. У каждого государства своя зона ответственности: у Румынии, у Польши, Литвы, Италии, Германии. И надо добиться их общей слаженности.

Андрей Лазуткин:

Европейское командование сил США тоже учится (вот их новый командующий на докладе в Сенате). Для полноценной войны с Россией нужна одновременная координация разных направлений – и Прибалтики, и Украины, и Черного моря, плюс исламское подполье в Средней Азии, чтобы сковать ОДКБ.

Андрей Лазуткин:

То есть у военных НАТО в Европе своя задача, а у разведки в Средней Азии, Сирии и на Кавказе – своя. Но пока это отдаленные перспективы. Они уже видели, как Россия воевала в Сирии, а теперь посмотрят, что будет в Украине, и проведут перевооружение, исходя из выводов. И вот тогда будет уже не просто угроза войны в Европе, а угроза войны на всех направлениях сразу, как в 1941-м. Понимают ли эти вещи в остальном мире? Да, понимают. Поэтому и происходит сближение с Россией, а главное, расширение блоков БРИКС и ШОС, например, за счет Ирана. То есть, как и во время холодной войны, надо создать две примерно одинаковые силы по населению, экономике, уровню техники, по ядерному потенциалу – и только тогда можно избежать большой войны. А в качестве первого шага американцам совместно устроят проблемы в Сирии, Путин об этом намекнул в Иране.

Владимир Путин, президент России:

Все мы считаем, что нужно гарантировать территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и избавиться от террористов, причем всяких разных мастей, не буду их перечислять, эти масти. Вот это основное, самое главное. И это подтверждено еще раз совместным заявлением. На мой взгляд, это очень важно. Да, там есть некоторые расхождения, очевидно. Но все мы поддерживаем конституционный процесс. И благодаря нашим усилиям удается свести на единой площадке переговорной различные противоборствующие до сих пор стороны. И оппозицию, и официальные власти Сирийской Арабской Республики, экспертов, представителей общественных структур.

Андрей Лазуткин:

Переводя с языка дипломатии: вместе с Турцией, у которой в Сирии тоже есть свои группировки, определили, кого будут ликвидировать, а остальных посадят за стол переговоров. Очевидно, ликвидированы будут проамериканские силы, чтобы наши друзья переключили туда внимание. Думаю, это ответ за Узбекистан и Казахстан. А что касается Украины, дело не в Зеленском и не в том, ведет он переговоры или нет. В принципе, сами американцы говорят, если завтра войска вернутся на позиции, как было до февраля, все равно будет постоянная угроза войны с Россией. И они уже заявляют, что сама по себе Россия – это угроза Украине, а значит, надо свергать режим Путина. Но сделать это не так просто. Поэтому за счет войны они пытаются ускорить смену власти и ищут болевые точки, на что можно влиять. И не важно, как именно это произойдет – через протесты в столице и Петербурге, как это было при посадке Навального, или через сепаратизм в Кавказе в и других регионах (звоночки в Средней Азии уже были), или это будет борьба сырьевого капитала, «Газпрома», «Роснефти», с военными за власть. Сегодня нет какого-то одного плана, как работать против России. Поэтому они делают ставку на все сразу и понемножку.

Андрей Лазуткин:

С другой стороны, даже взятие Киева – это будет только военная победа, если не будут решены противоречия, которые есть не только в Украине, но и в России. За 30 лет была построена такая модель экономики, когда деньги выводились и хранились на Западе. Обратно все это уже не вернуть, а собственники остались, и они не очень довольны. Из-за спецоперации они потеряли огромные деньги. И вот Ходорковского, а он нестарый человек, 59 лет, сватают в качестве лидера новой России от этой социальной группы. И при этом постоянно хоронят Путина.

Приветствую, друзья. Может, Путин уже умер? Сразу четыре британских таблоида написали об этом со ссылкой на руководство МИ-6. По словам источников в британских спецслужбах, Путин тяжело болен, а возможно, уже и умер. Хотя его окружение, конечно, это скрывает. При этом, по мнению источника информации, все последние телевизионные выступления Путина – это двойники или заранее записанные консервы.

Андрей Лазуткин:

Вот у Путина уже и двойники появились. Но если посмотреть на структуру российской оппозиции, кого подсвечивают их СМИ, кто там имеет более высокий статус, с кем больше встречаются хозяева, то это будет никакой не Навальный, а именно Ходорковский. Что с этим делать Путину? После начала военной операции были ожидания, может, в России объявят антиолигархическую политику, национализируют предприятия, переделят собственность нелояльных. Но уже понятно, что ничего этого не будет. Вот программное выступление Путина на эту тему.

Владимир Путин:

Инвестируйте здесь. Вкладывайте в создание новых предприятий, рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры. Поддерживайте школы, университеты, здравоохранение, социальную сферу, культуру и спорт. Я знаю, что многие так и делают, я знаю. Просто хочу это еще раз подчеркнуть. Именно так высоко понимали свою миссию Бахрушины и Морозовы, Щукины и Рябушинские, Акчурины и Галиевы, Анапаевы и Мациевы, Мамонтов, Третьяков, Расанов, Дадашев, Гаджиев. Многие русские, татарские, бурятские, чеченские, дагестанские, якутские, осетинские, еврейские, армянские и другие купеческие предпринимательские семьи. Которые и прямых наследников не обидели, и навсегда вписали свое имя в историю нашей страны.

Андрей Лазуткин:

То есть в идеологии идет возврат скорее к царской России, к купцам Морозовым и другим фамилиям, которых мы в Беларуси никогда не слышали. Вчера у нас были неправильные олигархи, а теперь будут правильные купеческие семьи. И с точки зрения Путина, это верно, потому что деваться бизнесу некуда, зарабатывать он может только в России, а на Запад удрать и вывезти капитал не может. И вот эти люди, по задумке, волей-неволей должны стать опорой власти. Но другой вопрос, ведь та система, которая построена в Донецке и Луганске – это не система олигархов, пусть даже и хороших, меценатов. Там шахты были национализированы. Это народные республики. А Украина, против которой сегодня идет операция – это как раз воплощение олигархической власти. И очень сложно людям в окопах (а это ведь не только российские военные, но и мобилизованные из ЛНР и ДНР) объяснять, что будет дальше там и здесь. Если бывшие комбинаты Ахметова отдадут, условно, Дерипаске – надо ли ради этого отдавать жизнь, чтобы у денег просто поменялись хозяева? Поэтому корни украинских и не только проблем – не в бандеровцах и нацизме, эти явления никогда не возникают сами по себе. А в олигархах, которые много лет давали деньги таким людям. Не было бы денег, не было и бандеровцев, они бы оставались на уровне подполья, как националисты в Беларуси.