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В хозяйстве Оршанского района планируют собрать рекордный за последние 5 лет урожай

01 августа 2022 14:44
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Новости Беларуси. На севере, где традиционно зерно созревает позже, комбайнеры ускорили работу. Однако о массовой жатве здесь пока речи не идет. На поля техника выезжает избирательно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйстве Оршанского района планируют собрать рекордный за последние 5 лет урожай-1

В Оршанском районе в сельхозпредприятии «Маяк Высокое» приступили к уборке озимой пшеницы. В нынешнем сезоне под эту культуру площади увеличили на 600 гектаров. Специалисты уже отмечают высокую урожайность – 50 центнеров с гектара. Это на 15 % больше, чем в 2021 году. В хозяйстве планируют собрать рекордный за последние 5 лет урожай – около 12 тысяч тон зерна, рапса, тритикале.  

В хозяйстве Оршанского района планируют собрать рекордный за последние 5 лет урожай-4

Олег Макаревич, директор сельхозпредприятия «Маяк Высокое»:   
Все необходимое делаем. Настроены на это. Максимально стараемся работать, выкраивать каждую минуту. С утра начинаем, пока не подошли по влажности зерновые культуры, направляется мехотряд, чтобы вторым укосом заниматься. Все настроены. Все стараемся работать в необходимом русле. Неплохой урожай стоит.  

В хозяйстве Оршанского района планируют собрать рекордный за последние 5 лет урожай-7

С завтрашнего дня, 2 августа, Оршанский комбинат хлебопродуктов переходит на круглосуточный режим приема зерна. К сезону подготовились основательно – увеличили пропускную способность автомобилей для разгрузки и объемы приемных бункеров.  

# Уборочная кампания # общество # Олег Макаревич # Фотофакт

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