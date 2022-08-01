В хозяйстве Оршанского района планируют собрать рекордный за последние 5 лет урожай

Новости Беларуси. На севере, где традиционно зерно созревает позже, комбайнеры ускорили работу. Однако о массовой жатве здесь пока речи не идет. На поля техника выезжает избирательно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Оршанском районе в сельхозпредприятии «Маяк Высокое» приступили к уборке озимой пшеницы. В нынешнем сезоне под эту культуру площади увеличили на 600 гектаров. Специалисты уже отмечают высокую урожайность – 50 центнеров с гектара. Это на 15 % больше, чем в 2021 году. В хозяйстве планируют собрать рекордный за последние 5 лет урожай – около 12 тысяч тон зерна, рапса, тритикале.

Олег Макаревич, директор сельхозпредприятия «Маяк Высокое»:

Все необходимое делаем. Настроены на это. Максимально стараемся работать, выкраивать каждую минуту. С утра начинаем, пока не подошли по влажности зерновые культуры, направляется мехотряд, чтобы вторым укосом заниматься. Все настроены. Все стараемся работать в необходимом русле. Неплохой урожай стоит.