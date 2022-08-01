Ежегодно за совершение мошеннических действий привлекается 900-950 лиц. Как выбирать мастера в интернете?
Чтобы не пополнить ряды обманутых потребителей, специалисты советуют людям внимательно просматривать рекламу в Сети, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. А прежде чем вызывать специалиста на дом и подпускать его к своему имуществу, попросить ознакомиться с действующим прайсом ремонтных работ. Если вам отвечают отказом, это уже повод насторожиться.
Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Когда вы определились с тем, что собираетесь заказать услугу на выбранном вами сайте, обязательно ознакомьтесь с ценами, которые там представлены, поскольку, когда приедет мастер, вы должны будете, во-первых, понимать, что делать в том случае, если услуги вам не понравились, вы отказываетесь от них, сколько же будет стоить просто приезд мастера и его уезд. Это первый момент. Второй момент, на что важно обратить внимание. Если вас не устраивают услуги, которые были оказаны по ремонту бытовой техники, в этом случае вы предъявляете претензию не конкретному мастеру, а организации либо индивидуальному предпринимателю, который оказывал такие услуги. При этом если в процессе разговора на месте ремонта вам не удалось достигнуть совместно приемлемого решения, рекомендую обращаться с претензией только письменно и с уведомлением.
Каждый второй из тех, кто обращался за услугами в ООО «Леркин», утверждает, что чек ему не предоставляли. А невыдача платежного документа, равно как и принятие денежных средств без кассового аппарата, влечет за собой административную ответственность.
Сергей Басов, заместитель начальника управления оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску:
Невыдача чека влечет ответственность по статье 13.14 КОАП Республики Беларусь. В принципе, возможны случаи при оказании бытовых услуг, что будет оказывать услугу не организация, а физическое лицо. В этом случае у физического лица нет обязанности предоставлять документы, подтверждающие оплату. Если это инициатива работника организации, то будет наказан работник – до 30 базовых величин. Если вина за предпринимателем либо юридическим лицом, то будет 50 или 100 базовых величин.
За 2021 год в стране зарегистрировано около 4 000 заявлений и сообщений о мошенничестве. В последнее время выросло число дел о телефонном и интернет-обмане.
Эдгар Мартиросян, судья Верховного суда Беларуси:
Мошенничество – это всегда умышленные действия, под которыми понимается завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Как правило, в данном случае мошенники сообщают заведомо ложные сведения с определенной корыстной целью. В результате потерпевший или иное лицо, у которого находится имущество, сами и добровольно передают это имущество либо предоставляют право указанным лицам. Данные судебной статистики говорят о том, что ежегодно судами республики за совершение мошеннических действий привлекается порядка 900-950 лиц.
Современный мир устроен так, что вещи кругом одноразовые. Холодильники, стиралки, кофемолки, телефоны и даже автомобили. Инженеры овладели технологией искусственного старения. Это значит: купил стиральную машину, на которой написано «срок службы 5 лет» – сразу начинай копить на новую. А таким ремонтникам, другим словом их и не назовешь, как в нашем сюжете, этого и надо. И неважно, кто перед ними: Артем, пожилая бабушка или корреспондент программы «Решение есть!» У них на каждую поломку есть решение и чаще всего только дорогостоящее.
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