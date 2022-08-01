Ежегодно за совершение мошеннических действий привлекается 900-950 лиц. Как выбирать мастера в интернете?

Чтобы не пополнить ряды обманутых потребителей, специалисты советуют людям внимательно просматривать рекламу в Сети, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. А прежде чем вызывать специалиста на дом и подпускать его к своему имуществу, попросить ознакомиться с действующим прайсом ремонтных работ. Если вам отвечают отказом, это уже повод насторожиться.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Когда вы определились с тем, что собираетесь заказать услугу на выбранном вами сайте, обязательно ознакомьтесь с ценами, которые там представлены, поскольку, когда приедет мастер, вы должны будете, во-первых, понимать, что делать в том случае, если услуги вам не понравились, вы отказываетесь от них, сколько же будет стоить просто приезд мастера и его уезд. Это первый момент. Второй момент, на что важно обратить внимание. Если вас не устраивают услуги, которые были оказаны по ремонту бытовой техники, в этом случае вы предъявляете претензию не конкретному мастеру, а организации либо индивидуальному предпринимателю, который оказывал такие услуги. При этом если в процессе разговора на месте ремонта вам не удалось достигнуть совместно приемлемого решения, рекомендую обращаться с претензией только письменно и с уведомлением.

Каждый второй из тех, кто обращался за услугами в ООО «Леркин», утверждает, что чек ему не предоставляли. А невыдача платежного документа, равно как и принятие денежных средств без кассового аппарата, влечет за собой административную ответственность.

Сергей Басов, заместитель начальника управления оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску:

Невыдача чека влечет ответственность по статье 13.14 КОАП Республики Беларусь. В принципе, возможны случаи при оказании бытовых услуг, что будет оказывать услугу не организация, а физическое лицо. В этом случае у физического лица нет обязанности предоставлять документы, подтверждающие оплату. Если это инициатива работника организации, то будет наказан работник – до 30 базовых величин. Если вина за предпринимателем либо юридическим лицом, то будет 50 или 100 базовых величин.

За 2021 год в стране зарегистрировано около 4 000 заявлений и сообщений о мошенничестве. В последнее время выросло число дел о телефонном и интернет-обмане.