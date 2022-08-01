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Ежегодно за совершение мошеннических действий привлекается 900-950 лиц. Как выбирать мастера в интернете?

01 августа 2022 14:34
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Чтобы не пополнить ряды обманутых потребителей, специалисты советуют людям внимательно просматривать рекламу в Сети, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. А прежде чем вызывать специалиста на дом и подпускать его к своему имуществу, попросить ознакомиться с действующим прайсом ремонтных работ. Если вам отвечают отказом, это уже повод насторожиться.

Ежегодно за совершение мошеннических действий привлекается 900-950 лиц. Как выбирать мастера в интернете?-1

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Когда вы определились с тем, что собираетесь заказать услугу на выбранном вами сайте, обязательно ознакомьтесь с ценами, которые там представлены, поскольку, когда приедет мастер, вы должны будете, во-первых, понимать, что делать в том случае, если услуги вам не понравились, вы отказываетесь от них, сколько же будет стоить просто приезд мастера и его уезд. Это первый момент. Второй момент, на что важно обратить внимание. Если вас не устраивают услуги, которые были оказаны по ремонту бытовой техники, в этом случае вы предъявляете претензию не конкретному мастеру, а организации либо индивидуальному предпринимателю, который оказывал такие услуги. При этом если в процессе разговора на месте ремонта вам не удалось достигнуть совместно приемлемого решения, рекомендую обращаться с претензией только письменно и с уведомлением.

Ежегодно за совершение мошеннических действий привлекается 900-950 лиц. Как выбирать мастера в интернете?-4

Каждый второй из тех, кто обращался за услугами в ООО «Леркин», утверждает, что чек ему не предоставляли. А невыдача платежного документа, равно как и принятие денежных средств без кассового аппарата, влечет за собой административную ответственность.

Ежегодно за совершение мошеннических действий привлекается 900-950 лиц. Как выбирать мастера в интернете?-7

Сергей Басов, заместитель начальника управления оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску:
Невыдача чека влечет ответственность по статье 13.14 КОАП Республики Беларусь. В принципе, возможны случаи при оказании бытовых услуг, что будет оказывать услугу не организация, а физическое лицо. В этом случае у физического лица нет обязанности предоставлять документы, подтверждающие оплату. Если это инициатива работника организации, то будет наказан работник до 30 базовых величин. Если вина за предпринимателем либо юридическим лицом, то будет 50 или 100 базовых величин.

Ежегодно за совершение мошеннических действий привлекается 900-950 лиц. Как выбирать мастера в интернете?-10

За 2021 год в стране зарегистрировано около 4 000 заявлений и сообщений о мошенничестве. В последнее время выросло число дел о телефонном и интернет-обмане.

Ежегодно за совершение мошеннических действий привлекается 900-950 лиц. Как выбирать мастера в интернете?-13

Эдгар Мартиросян, судья Верховного суда Беларуси:
Мошенничество это всегда умышленные действия, под которыми понимается завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Как правило, в данном случае мошенники сообщают заведомо ложные сведения с определенной корыстной целью. В результате потерпевший или иное лицо, у которого находится имущество, сами и добровольно передают это имущество либо предоставляют право указанным лицам. Данные судебной статистики говорят о том, что ежегодно судами республики за совершение мошеннических действий привлекается порядка 900-950 лиц.

Ежегодно за совершение мошеннических действий привлекается 900-950 лиц. Как выбирать мастера в интернете?-16

Современный мир устроен так, что вещи кругом одноразовые. Холодильники, стиралки, кофемолки, телефоны и даже автомобили. Инженеры овладели технологией искусственного старения. Это значит: купил стиральную машину, на которой написано «срок службы 5 лет» – сразу начинай копить на новую. А таким ремонтникам, другим словом их и не назовешь, как в нашем сюжете, этого и надо. И неважно, кто перед ними: Артем, пожилая бабушка или корреспондент программы «Решение есть!» У них на каждую поломку есть решение и чаще всего только дорогостоящее.

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# Мошенничество # общество # Инна Гаврильчик # Сергей Басов # Эдгар Мартиросян # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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