Андрей Кунцевич о пресс-центре на границе: для журналистов оборудованы 8 рабочих мест с доступом в интернет

Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором Беларусь оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ. И сегодня, 24 ноября, в транспортно-логистическом центре «Бремино-Брузги» открылся мобильный пресс-центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ: Мы по-прежнему на белорусско-польской границе в транспортно-логистическом центре. Сегодня утром здесь прошла пресс-конференция. Все ответственные лица, которые находятся здесь, рассказали о текущей ситуации. Первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич рассказал о том, какая информационная ситуация складывается сейчас здесь.

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:

На базе этого пресс-центра для работающих здесь журналистов оборудованы восемь рабочих мест с доступом в интернет. При необходимости количество таких мест будет увеличено. Сам пресс-центр будет работать в ежедневном формате с 9:00 до 18:00. Во всяком случае пока мы определили такой временной промежуток. Понятно, исходя из обстановки, ситуации, мы будем его корректировать.

Начиная с 14 ноября по сегодняшний день, МИД Беларуси уже выдал 87 аккредитаций журналистов 36 зарубежных медиа. Кроме того, еще порядка четырех десятков журналистов зарубежных имеют постоянную аккредитацию для работы на территории нашей страны.