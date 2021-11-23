«В нашей стране очень много мафии». Бывший военный из Ирака рассказал, почему ему пришлось стать беженцем

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе выпал первый снег. Это стало настоящим событием для всех беженцев, особенно для детей, которые впервые увидели такое природное явление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой семье любимое занятие – щелкать семечки. У Папира трое детей. Все они тоже пострадали от польского газа на границе, особенно досталось младшему. Несколько дней он кашлял и жаловался на боль в горле. Сейчас чувствует себя лучше. Отец рассказывает, что старший сын посещал школу в Ираке 3 месяца и больше туда не ходил, потому что это небезопасно, мужчина боялся, что мальчика могут убить. А ребенок хочет учиться, мечтает стать доктором.

Моя семья из Ирака, я служил в армии 18 лет, видел всю войну своими глазами. И сейчас у нас постоянные противостояния исламских криминальных группировок, в нашей стране очень много мафии. Для моих детей там нет будущего. А исламская группировка сказала, что если они найдут кого-то, кто участвовал в войне, они убьют всю его семью. Поэтому для моей семьи нет пути назад, там моих детей ждет смерть.

В лагере очень много маленьких беженцев, и, пожалуй, любых возрастов. Все родители как один твердят: только ради будущего своих детей они решились на путь в Евросоюз.

Их родная страна из-за постоянных межэтнических конфликтов напоминает пороховую бочку. И это не может быть нормальным местом для волшебных детских сказок и надежд на достойное будущее.

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