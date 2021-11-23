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«В нашей стране очень много мафии». Бывший военный из Ирака рассказал, почему ему пришлось стать беженцем

23 ноября 2021 17:09
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Новости Беларуси. На белорусско-польской границе выпал первый снег. Это стало настоящим событием для всех беженцев, особенно для детей, которые впервые увидели такое природное явление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«В нашей стране очень много мафии». Бывший военный из Ирака рассказал, почему ему пришлось стать беженцем-1

В этой семье любимое занятие – щелкать семечки. У Папира трое детей. Все они тоже пострадали от польского газа на границе, особенно досталось младшему. Несколько дней он кашлял и жаловался на боль в горле. Сейчас чувствует себя лучше. Отец рассказывает, что старший сын посещал школу в Ираке 3 месяца и больше туда не ходил, потому что это небезопасно, мужчина боялся, что мальчика могут убить. А ребенок хочет учиться, мечтает стать доктором.  

«В нашей стране очень много мафии». Бывший военный из Ирака рассказал, почему ему пришлось стать беженцем-4

Моя семья из Ирака, я служил в армии 18 лет, видел всю войну своими глазами. И сейчас у нас постоянные противостояния исламских криминальных группировок, в нашей стране очень много мафии. Для моих детей там нет будущего. А исламская группировка сказала, что если они найдут кого-то, кто участвовал в войне, они убьют всю его семью. Поэтому для моей семьи нет пути назад, там моих детей ждет смерть.  

«В нашей стране очень много мафии». Бывший военный из Ирака рассказал, почему ему пришлось стать беженцем-7

В лагере очень много маленьких беженцев, и, пожалуй, любых возрастов. Все родители как один твердят: только ради будущего своих детей они решились на путь в Евросоюз.  

«В нашей стране очень много мафии». Бывший военный из Ирака рассказал, почему ему пришлось стать беженцем-10

Их родная страна из-за постоянных межэтнических конфликтов напоминает пороховую бочку. И это не может быть нормальным местом для волшебных детских сказок и надежд на достойное будущее.  

«В нашей стране очень много мафии». Бывший военный из Ирака рассказал, почему ему пришлось стать беженцем-13

I love you.  

«В нашей стране очень много мафии». Бывший военный из Ирака рассказал, почему ему пришлось стать беженцем-16

I love you to.  

Подробности в видеоматериале.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Фотофакт

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