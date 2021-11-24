Герои Беларуси посмертно. Президент подписал указ о присвоении звания лётчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко

Новости Беларуси. Герои Беларуси посмертно. 24 ноября Президент подписал указ о присвоении этого высокого звания летчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе учебного полета у потерпевшего крушение самолета Як-130 практически мгновенно друг за другом отказали различные уровни системы управления. Тем не менее пилоты смогли избежать еще большей беды и увели самолет на единственный свободный участок земли между жилыми домами в Барановичах. Все это произошло 19 мая.

Их подвиг не забыт. Теперь погибший экипаж Лидской штурмовой авиабазы – Герои Беларуси посмертно.