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Первый в жизни снег и шашки по-курдски. Как беженцы встретили некалендарную зиму на границе?

23 ноября 2021 18:00
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Новости Беларуси. На белорусско-польской границе выпал первый снег. Это стало настоящим событием для всех беженцев, особенно для детей, которые впервые увидели такое природное явление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бывший военный из Ирака рассказал, почему ему пришлось стать беженцем – читать здесь.  

Первый в жизни снег и шашки по-курдски. Как беженцы встретили некалендарную зиму на границе?-1

Не обошлось без снежков, снеговиков и мокрой одежды. Дети радовались жизни, хотя еще совсем недавно они были мишенью для польских водометов и перцового газа.  

Первый в жизни снег и шашки по-курдски. Как беженцы встретили некалендарную зиму на границе?-4

Галина Буро, корреспондент:  
Дети беженцев называют снег magic – волшебство. И, кстати, очень быстро смекнули, как играть в белорусские зимние забавы. Даже научились делать вот такую snow woman – снежную бабу.  

Первый в жизни снег и шашки по-курдски. Как беженцы встретили некалендарную зиму на границе?-7

Ослепительно белый, это их первый в жизни снег. Восхищаются не только дети, но даже родители.  

Первый в жизни снег и шашки по-курдски. Как беженцы встретили некалендарную зиму на границе?-10

I love you, Belarus.  

Первый в жизни снег и шашки по-курдски. Как беженцы встретили некалендарную зиму на границе?-13

Игрушек в лагере немного, поэтому находчивые беженцы придумывают игры из подручных материалов. Расчертили картон, сложили фишки – получились шашки.  

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Первый в жизни снег и шашки по-курдски. Как беженцы встретили некалендарную зиму на границе?-16

Я хочу его научить этой игре, она очень интересная, и я вижу, что ему тоже интересно. Первое время после того, как польские военные распылили газ на границе, ребенок ничего не видел, сейчас уже получше, поэтому мы и решили сегодня попробовать поиграть.  

Подробности в видеоматериале.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Фотофакт

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