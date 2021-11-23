Первый в жизни снег и шашки по-курдски. Как беженцы встретили некалендарную зиму на границе?

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе выпал первый снег. Это стало настоящим событием для всех беженцев, особенно для детей, которые впервые увидели такое природное явление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бывший военный из Ирака рассказал, почему ему пришлось стать беженцем – читать здесь.

Не обошлось без снежков, снеговиков и мокрой одежды. Дети радовались жизни, хотя еще совсем недавно они были мишенью для польских водометов и перцового газа.

Галина Буро, корреспондент:

Дети беженцев называют снег magic – волшебство. И, кстати, очень быстро смекнули, как играть в белорусские зимние забавы. Даже научились делать вот такую snow woman – снежную бабу.

Ослепительно белый, это их первый в жизни снег. Восхищаются не только дети, но даже родители.

I love you, Belarus.

Игрушек в лагере немного, поэтому находчивые беженцы придумывают игры из подручных материалов. Расчертили картон, сложили фишки – получились шашки. «Хотела, чтобы он стал доктором». Какие профессии беженцы выбирают для своих детей – читать здесь.