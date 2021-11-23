Первый в жизни снег и шашки по-курдски. Как беженцы встретили некалендарную зиму на границе?
Новости Беларуси. На белорусско-польской границе выпал первый снег. Это стало настоящим событием для всех беженцев, особенно для детей, которые впервые увидели такое природное явление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Не обошлось без снежков, снеговиков и мокрой одежды. Дети радовались жизни, хотя еще совсем недавно они были мишенью для польских водометов и перцового газа.
Галина Буро, корреспондент:
Дети беженцев называют снег magic – волшебство. И, кстати, очень быстро смекнули, как играть в белорусские зимние забавы. Даже научились делать вот такую snow woman – снежную бабу.
Ослепительно белый, это их первый в жизни снег. Восхищаются не только дети, но даже родители.
Игрушек в лагере немного, поэтому находчивые беженцы придумывают игры из подручных материалов. Расчертили картон, сложили фишки – получились шашки.
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Я хочу его научить этой игре, она очень интересная, и я вижу, что ему тоже интересно. Первое время после того, как польские военные распылили газ на границе, ребенок ничего не видел, сейчас уже получше, поэтому мы и решили сегодня попробовать поиграть.
Подробности в видеоматериале.