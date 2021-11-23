Игуменья Гавриила о беженцах: люди едут туда, где им сказали, у нас места хватит для всех, но перед ними стена

Григорий Азаренок, корреспондент: Вечер в торгово-логистическом центре в лагере беженцев. И знаете, очень много здесь люди говорят о разном, но есть одно ругательное слово. Если его переводить на литературный язык XIX века, то это слово будет звучать «клятые ляхи». Вот мы сегодня узнали об очередном инциденте на белорусско-польской границе. Вчера, мы помним, они вообще людям ноги переламывали. А сегодня вот залили газом, забросали взрывпакетами.

Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря:

Мне как матери, как монахине, очень больно. Больно, страшно и очень-очень переживаю, что же будет дальше с этими людьми. Ведь они же не от хорошей жизни бегут. Может быть, и есть кто-то, мы это не будем брать, может быть и есть кто-то, кто хочет на пособиях там в Германии, в Великобритании и так далее. Но разве эти дети с мамами бежали бы от хорошего дома, от хорошего участка земли, от хорошего заработка? Нет. Разрушенные города, разрушенные дома, разрушенные семьи, инвалиды-дети без ног, без рук. А как психика пострадала? Их разрушили наши партнеры так называемые западные во главе с Америкой. И сейчас люди пошли, так не сейчас, они постоянно идут, плывут, летят, едут туда, где им сказали, у нас места хватит, где им сказали, мы вас всех приютим, обогреем, пожалуйста. Ну, поехали люди через Беларусь. И дальше что? Эта вот стена, стена жестокости, стена абсолютного отсутствия человечности. Как можно перед женщиной, мамой, перед ребенком поставить стену?