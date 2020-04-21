Андрей Иванец: «Успех борьбы с пандемией зависит от нашей сплочённости и от каждого из нас»

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом.

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси:

Дорогие друзья! Сегодня ситуация в нашей стране никого не оставляет равнодушным. Уверен, успех борьбы с пандемией зависит от нашей сплоченности и от каждого из нас.

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