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Андрей Иванец: «Успех борьбы с пандемией зависит от нашей сплочённости и от каждого из нас»

21 апреля 2020 13:54
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом.

Андрей Иванец: «Успех борьбы с пандемией зависит от нашей сплочённости и от каждого из нас»-1

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси:
Дорогие друзья! Сегодня ситуация в нашей стране никого не оставляет равнодушным. Уверен, успех борьбы с пандемией зависит от нашей сплоченности и от каждого из нас.

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Андрей Иванец: «Успех борьбы с пандемией зависит от нашей сплочённости и от каждого из нас»-4

# Коронавирус # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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