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Директор минской гимназии: «У нас присутствует порядка 26 % учащихся»

21 апреля 2020 12:07
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Новости Беларуси. Белорусские школьники вернулись к обучению. На этот раз четвёртая четверть для каждого из них проходит в новом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Директор минской гимназии: «У нас присутствует порядка 26 % учащихся» -1



Кто-то (а это меньшая часть) вернулся за школьные парты, остальные – учатся дома. А вот педагоги теперь следят не только за выполнением заданий, но и большое внимание уделяют вопросам безопасности.  

Директор минской гимназии: «У нас присутствует порядка 26 % учащихся» -3

Директор минской гимназии: «У нас присутствует порядка 26 % учащихся» -5

В школах и гимназиях вход посторонним закрыт. Повсюду установлены антисептики. В классах и столовых ученики соблюдают дистанцию. Буквально каждый сидит за отдельным столом.   

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Директор минской гимназии: «У нас присутствует порядка 26 % учащихся» -8

Также ребятам напоминают, чтобы они чаще мыли руки. А вот надевать защитные маски или нет – всё зависит от желания самих школьников и их родителей.  

Директор минской гимназии: «У нас присутствует порядка 26 % учащихся» -11

Наталья Пульмановская, директор гимназии  № 35 Минска:  
По заявлению родителей многие учащиеся остались дома, поэтому сегодня у нас присутствует порядка 26 % учащихся на учебных занятиях непосредственно в нашей гимназии. Из изменений можно увидеть, что у нас есть антисептик на входе и в кабинетах есть; ленты, которые указывают на социальное дистанцирование; в столовых мы рассадили учащихся подальше друг от друга. И самое главное, конечно, учебный процесс проходит для каждого класса в своем кабинете.  

# Школы в Беларуси # общество # Наталья Пульмановская # Фотофакт

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