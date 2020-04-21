Директор минской гимназии: «У нас присутствует порядка 26 % учащихся»

Новости Беларуси. Белорусские школьники вернулись к обучению. На этот раз четвёртая четверть для каждого из них проходит в новом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Кто-то (а это меньшая часть) вернулся за школьные парты, остальные – учатся дома. А вот педагоги теперь следят не только за выполнением заданий, но и большое внимание уделяют вопросам безопасности.

В школах и гимназиях вход посторонним закрыт. Повсюду установлены антисептики. В классах и столовых ученики соблюдают дистанцию. Буквально каждый сидит за отдельным столом. Белорусских школьников могут аттестовать по итогам трёх четвертей

Также ребятам напоминают, чтобы они чаще мыли руки. А вот надевать защитные маски или нет – всё зависит от желания самих школьников и их родителей.