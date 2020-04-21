Директор минской гимназии: «У нас присутствует порядка 26 % учащихся»

Новости Беларуси. Белорусские школьники вернулись к обучению. На этот раз четвёртая четверть для каждого из них проходит в новом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские школьники вернулись к обучению. На этот раз четвёртая четверть для каждого из них проходит в новом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кто-то (а это меньшая часть) вернулся за школьные парты, остальные – учатся дома. А вот педагоги теперь следят не только за выполнением заданий, но и большое внимание уделяют вопросам безопасности.
В школах и гимназиях вход посторонним закрыт. Повсюду установлены антисептики. В классах и столовых ученики соблюдают дистанцию. Буквально каждый сидит за отдельным столом.
Белорусских школьников могут аттестовать по итогам трёх четвертей
Также ребятам напоминают, чтобы они чаще мыли руки. А вот надевать защитные маски или нет – всё зависит от желания самих школьников и их родителей.
Наталья Пульмановская, директор гимназии № 35 Минска:
По заявлению родителей многие учащиеся остались дома, поэтому сегодня у нас присутствует порядка 26 % учащихся на учебных занятиях непосредственно в нашей гимназии. Из изменений можно увидеть, что у нас есть антисептик на входе и в кабинетах есть; ленты, которые указывают на социальное дистанцирование; в столовых мы рассадили учащихся подальше друг от друга. И самое главное, конечно, учебный процесс проходит для каждого класса в своем кабинете.