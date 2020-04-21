Звездопад над Беларусью. Как увидеть метеорный поток Лириды?

Новости Беларуси. Ночью 21 апреля над Беларусью можно увидеть метеорный поток. Лириды – явление ежегодное, которое над Северным полушарием порождает комета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около полуночи можно обратить взор в небо в сторону горизонта на востоке – над ним будет звезда Вега. Она беловатого оттенка и считается самой яркой в созвездии Лира.