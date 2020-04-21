Прямой эфир

Звездопад над Беларусью. Как увидеть метеорный поток Лириды?

21 апреля 2020 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ночью 21 апреля над Беларусью можно увидеть метеорный поток. Лириды – явление ежегодное, которое над Северным полушарием порождает комета,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звездопад над Беларусью. Как увидеть метеорный поток Лириды?-1

Около полуночи можно обратить взор в небо в сторону горизонта на востоке – над ним будет звезда Вега. Она беловатого оттенка и считается самой яркой в созвездии Лира.

Звездопад над Беларусью. Как увидеть метеорный поток Лириды?-4

Поток будет расположен чуть западнее относительно неё. Во всей красе метеорный поток заиграет перед самым рассветом.

Звездопад над Беларусью. Как увидеть метеорный поток Лириды?-7

# Астрономия # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусских школьников могут аттестовать по итогам трёх четвертей
21 апреля 2020 12:09

Белорусских школьников могут аттестовать по итогам трёх четвертей

Директор минской гимназии: «У нас присутствует порядка 26 % учащихся»
21 апреля 2020 12:07

Директор минской гимназии: «У нас присутствует порядка 26 % учащихся»

Александр Лукашенко о критике мер борьбы с коронавирусом: «Все смотрят, за что бы укусить Беларусь»
21 апреля 2020 11:16

Александр Лукашенко о критике мер борьбы с коронавирусом: «Все смотрят, за что бы укусить Беларусь»