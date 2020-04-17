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Александра Герасименя: спасибо всем тем, кто сейчас на передовой, а нам очень важно не паниковать

17 апреля 2020 14:10
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.

Александра Герасименя: спасибо всем тем, кто сейчас на передовой, а нам очень важно не паниковать-1

Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр (плавание):
Дорогие друзья! В мире сейчас очень непростая и неоднозначная ситуация, и очень важно в это время не опускать руки. Все проходит. Пройдет и вирус, ведь жизнь не останавливается. Спасибо всем тем, кто сейчас на передовой, а нам очень важно не паниковать, быть в хорошем настроении и верить в то, что все будет хорошо, ведь вместе мы большая сила.

Александра Герасименя: спасибо всем тем, кто сейчас на передовой, а нам очень важно не паниковать-4

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# Коронавирус # Александра Герасименя # Фотофакт

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