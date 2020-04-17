Александра Герасименя: спасибо всем тем, кто сейчас на передовой, а нам очень важно не паниковать

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.
Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр (плавание):
Дорогие друзья! В мире сейчас очень непростая и неоднозначная ситуация, и очень важно в это время не опускать руки. Все проходит. Пройдет и вирус, ведь жизнь не останавливается. Спасибо всем тем, кто сейчас на передовой, а нам очень важно не паниковать, быть в хорошем настроении и верить в то, что все будет хорошо, ведь вместе мы большая сила.