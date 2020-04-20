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Анатолий Ярмоленко о коронавирусе: Если мы проявим рассудительность и терпение, то всё закончится

20 апреля 2020 13:41
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом.

Анатолий Ярмоленко о коронавирусе: Если мы проявим рассудительность и терпение, то всё закончится-1

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Ситуация и обстоятельства сложились так, что сегодня мы вынуждены менять какие-то свои привычки, те каноны, по которым мы жили до этого времени. И это, конечно, напрягает. Но это зависит не от нас. Это зависит от обстоятельств, которые происходят во всем мире. Но если мы проявим рассудительность, если мы проявим терпение, если мы будем правильно применять то, что нам говорит наша медицина, а она у нас, поверьте, грамотная, четкая, они знают, что они делают, то все закончится. Все пройдет, и мы с вами, как поется в нашей песне, мы с вами все это переживем. И пусть отходит это лихо и ваш, и ваш утульны дом, и нашу любимую Беларусь.

Анатолий Ярмоленко о коронавирусе: Если мы проявим рассудительность и терпение, то всё закончится-4

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# Коронавирус # общество # Анатолий Ярмоленко # Фотофакт

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