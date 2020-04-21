Прямой эфир

Белорусских школьников могут аттестовать по итогам трёх четвертей

21 апреля 2020 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские школьники вернулись к обучению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусских школьников могут аттестовать по итогам трёх четвертей-1

Педагоги отмечают: и те, кто посещают школу, и те, кто предпочёл заниматься дома, старательно подходят к получению знаний. Некоторые за три недели весенних каникул по учёбе даже соскучились. Ведь впереди олимпиады, а у старшеклассников поступление в вуз.

Белорусских школьников могут аттестовать по итогам трёх четвертей-4

По информации Министерства образования, школьники, которые в четвёртой четверти не посещают занятия в классах, могут быть аттестованы по итогам трёх четвертей. 

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Директор минской гимназии: «У нас присутствует порядка 26 % учащихся»
21 апреля 2020 12:07

Директор минской гимназии: «У нас присутствует порядка 26 % учащихся»

Александр Лукашенко о критике мер борьбы с коронавирусом: «Все смотрят, за что бы укусить Беларусь»
21 апреля 2020 11:16

Александр Лукашенко о критике мер борьбы с коронавирусом: «Все смотрят, за что бы укусить Беларусь»

Какой штраф предусмотрен за то, что самостоятельно спилил дерево
21 апреля 2020 11:06

Какой штраф предусмотрен за то, что самостоятельно спилил дерево