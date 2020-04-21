Белорусских школьников могут аттестовать по итогам трёх четвертей

Педагоги отмечают: и те, кто посещают школу, и те, кто предпочёл заниматься дома, старательно подходят к получению знаний. Некоторые за три недели весенних каникул по учёбе даже соскучились. Ведь впереди олимпиады, а у старшеклассников поступление в вуз.