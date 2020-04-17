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Владимир Прокопцов: асаблівае слова нашай падзякі медыцынскім работнікам, якія сёння на перадавой барацьбы за кожнага

17 апреля 2020 14:19
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.

Владимир Прокопцов: асаблівае слова нашай падзякі медыцынскім работнікам, якія сёння на перадавой барацьбы за кожнага-1

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:
Усе жыхары Беларусі, у тым ліку работнікі літаратуры і мастацтва, аб’ядналіся, каб перамагчы вірусную навалу. Асаблівае слова нашай падзякі медыцынскім работнікам, якія сёння на перадавой барацьбы за кожнага з нас.

Пакуль у рэжыме анлайн у нашым музеі адкрыты дзверы.

І запрашаюць залы зноў да рукатворныя шпалеры,
да згадкі слуцкіх паясоў.
Сюды, у азораныя далі, прыдзі з сям’ёй, шаноўны госць.
Красой мастацтва наталіся, жыві і вер у прыгажосць.

Пераможам разам!  

Владимир Прокопцов: асаблівае слова нашай падзякі медыцынскім работнікам, якія сёння на перадавой барацьбы за кожнага-4

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# Коронавирус # Культура # Владимир Прокопцов # Фотофакт

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