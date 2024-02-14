Наталья Кочанова рассказала об изменениях в проекте «Поезд Памяти» в 2024-м

К проекту «Поезд Памяти» в 2024 году присоединятся новые участники. Его пассажирами станут не только представители Беларуси, России, Кыргызстана, Армении, как было ранее, но и ребята из Азербайджана. Не исключено и участие молодежи Узбекистана и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это отметила председатель Совета Республики на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению масштабного культурно-образовательного проекта. Он стартует в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа в Бресте. Определен и дальнейший маршрут следования. В городах, где сделают остановку участники проекта, уже готовят программу для ребят, которым посчастливится быть в команде «Поезда Памяти».

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Самое главное, конечно, что после проведения вот таких мероприятий у ребят возникают такие хорошие впечатления и эта дружба, которая завязывается между ними. Им очень нравится, они довольны, они многое для себя узнали о Российской Федерации, о Беларуси. И, конечно, у них были уже предложения, чтобы мы организовали какую-то встречу бывших участников «Поезда Памяти». Это говорит о том, что добрые отношения между нашими странами будут развиваться и приумножаться, потому что дружит молодежь. И это очень важно.

«Поезд Памяти» отправится в путешествие уже в третий раз. Ну, и поскольку Беларусь отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, именно на этом и будет сделан акцент на пути его следования.