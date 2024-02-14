Поддержка беженцев, реагирование на чрезвычайные ситуации и помощь социально незащищенным гражданам. Около 128 тысяч человек получили помощь от Белорусского Красного Креста в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение невозможно представить без активных и неравнодушных волонтеров. По всей стране их более 13 тысяч. В разных ситуациях они приходят на помощь пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Им бесплатно передаются продукты, средства гигиены, одежда. Еще одно востребованное направление – моральная и психологическая поддержка людей, оказавшихся в трудной ситуации. Для этого создаются специальные кризисные центры. В 2023 году такой открыли в Могилеве, на очереди Гродно. Около 20 % из тех, кто обращается в Белорусский Красный Крест, получали помощь на постоянной основе.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

В международных СМИ муссируется тот вопрос, что Белорусскому Красному Кресту будет отказано в финансировании и он прекратит свое существование. Я еще раз хочу сказать, что все денежные средства, которые выделялись на помощь Белорусскому Красному Кресту от наших международных партнеров, шли непосредственно на оказание только помощи иностранным гражданам, которые прибывают на территорию Республики Беларусь. Конечно, подавляющее большинство – это граждане из Украины. Никогда наши международные партнеры не выделяли денежных средств на помощь в развитии сервисов для Беларуси.

К слову, за 2023 год помощь от Белорусского Красного Креста получили более 7 тысяч вынужденных переселенцев из Украины.