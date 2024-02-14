На сайте ЦИК запустили сервис по поиску участка для голосования

В Беларуси продолжается подготовка к единому дню голосования. В помощь избирателям теперь и новые технологии. На главной странице официального сайта ЦИК запущен специальный сервис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разделе, посвященном текущей избирательной кампании, можно найти адреса и телефоны всех территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий. А вот на публичной кадастровой карте в подразделе «Избирательные округа» созданы пространственные слои, которые указывают границы округов по выборам депутатов Палаты представителей. Там же можно найти информацию о местонахождении и контактных телефонах окружных избирательных комиссий.