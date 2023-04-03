Андрей Чернобай: Если бы на месте Президента был бы другой человек, то Беларусь уже втянули бы в войну

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.
Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мы прошли эти три года. Они были очень сложными. 2020 год был тяжелым для всех: для власти, для общества. Каждый определялся, были какие-то вопросы спорные, но сейчас даже те, кто выступал против государственной власти в то время, прекрасно понимает, что если бы на месте Президента был бы тот человек, который сейчас находится за пределами страны, то мы бы в этой ситуации в стороне не остались бы. Уже Беларусь была бы втянута в эту войну. Или нас использовали бы каким-то другим образом. Беларусь и люди пострадали бы очень сильно. То есть не надо мешать человеку, который имеет огромный опыт, который видит, что происходит, который принимает решения, опираясь, в том числе на видение ситуации со своей точки зрения... Он политик уникальный, таких на постсоветском пространстве уже не осталось. Он единственный с таким опытом, стажем. В том, что он принимает решения… Он, в принципе, на Послании об этом и говорит. Послание для того и производится раз в год в таком вот масштабе, чтобы люди понимали, где мы находимся, куда мы идем, каким путем идем. Он поясняет, почему мы именно этим путем идем, а не другим, где мы будем через три года, через десять лет.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Этот вопрос меня в том числе волнует, то есть по-своему ответить на этот вопрос. Мне кажется, тут к народу, к людям, к парламентариям было обращение с просьбой доверить ему. Это не только как посыл «верьте мне, я вас поведу», а доверьтесь мне, потому что действительно политика, особенно то, чего мы сегодня свидетелями… Помните, все время Александр Лукашенко говорил: инсайдерская-инсайдерская. Так там тысячу раз инсайдерская. И эта информацияне может быть озвучена, поэтому, скорее всего, я понял Президента, что он просит людей: доверьтесь мне, я отвечу, я вас подводил? Я отвечу за свои слова, за свои действия, поступки. Поэтому это Послание в том числе прозвучало и в этом контексте.
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