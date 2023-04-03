Андрей Чернобай: Если бы на месте Президента был бы другой человек, то Беларусь уже втянули бы в войну

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы прошли эти три года. Они были очень сложными. 2020 год был тяжелым для всех: для власти, для общества. Каждый определялся, были какие-то вопросы спорные, но сейчас даже те, кто выступал против государственной власти в то время, прекрасно понимает, что если бы на месте Президента был бы тот человек, который сейчас находится за пределами страны, то мы бы в этой ситуации в стороне не остались бы. Уже Беларусь была бы втянута в эту войну. Или нас использовали бы каким-то другим образом. Беларусь и люди пострадали бы очень сильно. То есть не надо мешать человеку, который имеет огромный опыт, который видит, что происходит, который принимает решения, опираясь, в том числе на видение ситуации со своей точки зрения... Он политик уникальный, таких на постсоветском пространстве уже не осталось. Он единственный с таким опытом, стажем. В том, что он принимает решения… Он, в принципе, на Послании об этом и говорит. Послание для того и производится раз в год в таком вот масштабе, чтобы люди понимали, где мы находимся, куда мы идем, каким путем идем. Он поясняет, почему мы именно этим путем идем, а не другим, где мы будем через три года, через десять лет.