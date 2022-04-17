Анастасия Мирончик-Иванова: наши паралимпийцы и так обделены возможностями, а здесь ещё и спортивное наказание

Новости Беларуси. Белорусы выступают против угнетения нашего паралимпийского движения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отстранение Международным комитетом наших спортсменов с ограниченными возможностями от главных стартов 2022 года ничего не вызывает, кроме возмущения.

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:

Это чудовищная несправедливость, вошедшая, к сожалению, в историю с негативной стороны. Потому что наши паралимпийцы и так обделены возможностями в связи с судьбой, а здесь получается еще и двойное наказание, еще и спортивное. Когда человек стремится, я сама знаю, как тяжело подготовиться, пройти этот путь тяжелый спортивный.

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