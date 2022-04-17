Григорий Азарёнок: «Из мира Оруэлла, Хаксли и Замятина мы вернём их в реальность. В мир Твардовского и Шолохова»

Новости Беларуси. Запад и Украина пытаются и Беларусь втянуть в конфликт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Постоянные провокации, воинственные заявления, концентрация войск у наших границ. А как рекламную акцию они используют так называемые добровольческие батальоны белорусов. Правда, радует одно – с тем человеческим материалам, который там есть, побеждать им придется очень долго и абсолютно безуспешно. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина продолжат в авторской рубрике «Паноптикум».

Григорий Азаренок, СТВ:

Современные реалии. Трансвестит-агитатор руководит нацистами. Наркоман и клоун руководит трансвеститом-агитатором и нацистами. Дементный старик, здоровающийся с воздухом, руководит клоуном и наркоманом, который руководит трансвеститом-агитатором и нацистами. Паноптикум, не иначе. И на самой низшей ступени этого бредового морока – змагары. [...]. Батальон имени Винцента Константы. Подробности смотрите в видеоматериале.

Григорий Азаренок:

Хотя какой там батальон. Но да ладно, эти шариковы под руководством духовного отца Швондера-Щигельского просто не разбираются в штатных единицах. Но не суть. Селфи-рота смешит всех. Игорь Тур на неделе по спискам прошелся, гляньте, кто не видел. Мне же интересно другое. Как верно было подмечено, там навоз разных сортов. Наденем стерильные перчатки и разберемся. Первый – [...] фашики. Те, кто отъехал на нэньку давно, еще в 2014-м. Это фанатики зигования и блеющих выкриков. Так что дорога одна – в ад к Кушелю. Второй сорт – люди с мозгом рыбки гуппи. Это змагарики из 2020 года. Они такие же тупые, как и первый сорт навоза, но у них еще там намешано все с либерализмом и прочей дегенератской жвачкой. И если первые – мерзавцы, то это – мерзавчики. И истерички.

Зачем вы пишете «прости», «люблю»? Вы [зачем – прим. ред.] меня хороните сейчас? Раньше времени. Это балабольство, мне от него ни холодно, ни жарко.

Григорий Азаренок:

Чтоб вы понимали, она из этой самой селфи-роты. Ну, и третий сорт – воротилы. Хитрые барыганы, дельцы. Они там бабло пилят. Он грантов, от пожертвований. Им даже помогает какой-то [...] блогер из бани. Вот там действительно идут нешуточные бои. Есть такой фильм «Глубокая глотка». Вот это про них. Там глотки не просто глубокие, там прорвы, черные дыры. Прокопьева с еще одним потешным полком уже смели. На фронт из всей этой […] камарильи выезжали только азовцы со стажем. Литвин, Ганс и прочие. И те уже отправились кормить дьявола. Гитлер увидел их, спросил: тоже решили с Россией повоевать? Те кивнули, и фюрер взгрустнул. А от змагариков-нацистов отреклись даже собственные матери. Для них это трагедия. Они не хотели, чтобы дети выросли фашистами. И вот, что говорят сейчас.

Являюсь матерью Парфенкова Василия Петровича, который в 2014 году уехал в Украину. Сейчас он там воюет на стороне украинских Военных сил. Я его за это презираю. За то, что он убивает ни в чем не повинных людей. Этому я его не учила. Мне стыдно, что у меня такой сын. Алена Дзиодзина: белорусы способны помочь Украине. Если проигнорируют призывы и не будут участвовать в войне. Читайте здесь.