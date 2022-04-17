Игорь Бокий: в связи с этими всеми отстранениями очень обидно, что на нас это так сказывается

Новости Беларуси. Белорусы выступают против угнетения нашего паралимпийского движения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отстранение Международным комитетом наших спортсменов с ограниченными возможностями от главных стартов 2022 года ничего не вызывает, кроме возмущения.

Знаменитых чемпионов мы застали на утренней тренировке. С 8 часов 16-тикратный обладатель высоких наград Игорь Бокий разрезает водную гладь ради новых побед. Недопущение на Паралимпиаду сбило спортсмена с толку, но не заставило отказаться от любимого дела.

Игорь Бокий, многократный чемпион Паралимпийских игр:

В связи с этими всеми отстранениями, конечно, очень обидно, что на нас это так сказывается. И отсутствие международных стартов, выездов за рубеж, на крупные старты. Это очень печально. Особенно для спортсменов, людей, которые живут спортом и все для него делают.

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