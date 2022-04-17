Прямой эфир

Игорь Бокий: в связи с этими всеми отстранениями очень обидно, что на нас это так сказывается

17 апреля 2022 16:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы выступают против угнетения нашего паралимпийского движения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отстранение Международным комитетом наших спортсменов с ограниченными возможностями от главных стартов 2022 года ничего не вызывает, кроме возмущения.  

Игорь Бокий: в связи с этими всеми отстранениями очень обидно, что на нас это так сказывается-1

Знаменитых чемпионов мы застали на утренней тренировке. С 8 часов 16-тикратный обладатель высоких наград Игорь Бокий разрезает водную гладь ради новых побед. Недопущение на Паралимпиаду сбило спортсмена с толку, но не заставило отказаться от любимого дела.  

Игорь Бокий: в связи с этими всеми отстранениями очень обидно, что на нас это так сказывается-4

Игорь Бокий, многократный чемпион Паралимпийских игр:  
В связи с этими всеми отстранениями, конечно, очень обидно, что на нас это так сказывается. И отсутствие международных стартов, выездов за рубеж, на крупные старты. Это очень печально. Особенно для спортсменов, людей, которые живут спортом и все для него делают.  

Читайте также:  

«Мечтает стать пилотом Belavia». Почему 7-летний сын известной белорусской спортсменки хочет летать? 

«Это ужасный момент, который разъединил людей». Белорусская спортсменка о событиях 2020-го  

«Было всё». Легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова о том, зачем записывает песни  

# Паралимпийские игры # общество # Оксана Семашко # Игорь Бокий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Григорий Азарёнок: «Из мира Оруэлла, Хаксли и Замятина мы вернём их в реальность. В мир Твардовского и Шолохова»
17 апреля 2022 16:33

Григорий Азарёнок: «Из мира Оруэлла, Хаксли и Замятина мы вернём их в реальность. В мир Твардовского и Шолохова»

Алёна Дзиодзина: белорусы способны помочь Украине. Если проигнорируют призывы и не будут участвовать в войне
17 апреля 2022 16:32

Алёна Дзиодзина: белорусы способны помочь Украине. Если проигнорируют призывы и не будут участвовать в войне

Политолог: Европу, как баранью ногу чесноком, напичкали американским ядерным оружием
17 апреля 2022 16:31

Политолог: Европу, как баранью ногу чесноком, напичкали американским ядерным оружием