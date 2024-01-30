Рецепт блинчиков с маком и рикоттой. Рассказываем, как приготовить блюдо

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим блинчики из рисовой муки с маком, рикоттой и лимонным кремом. Для приготовления понадобится сахар, молоко, лимон, яйца, рикотта, сливочное масло, крахмал, мак и рисовая мука.

Берем 120 граммов рисовой муки, столовую ложку сахара, одно яйцо, немного соли, мак и молоко. Делаем тесто на блинчики. Добавляем в тесто немного растительного масла, чтобы было легче их переворачивать.

Подготовим начинку. Для этого понадобится рикотта и сахар.