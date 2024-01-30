Прямой эфир

Рецепт блинчиков с маком и рикоттой. Рассказываем, как приготовить блюдо

30 января 2024 09:06
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим блинчики из рисовой муки с маком, рикоттой и лимонным кремом. Для приготовления понадобится сахар, молоко, лимон, яйца, рикотта, сливочное масло, крахмал, мак и рисовая мука.

Рецепт блинчиков с маком и рикоттой. Рассказываем, как приготовить блюдо-1

Берем 120 граммов рисовой муки, столовую ложку сахара, одно яйцо, немного соли, мак и молоко. Делаем тесто на блинчики. Добавляем в тесто немного растительного масла, чтобы было легче их переворачивать.

Подготовим начинку. Для этого понадобится рикотта и сахар.

Рецепт блинчиков с маком и рикоттой. Рассказываем, как приготовить блюдо-4

Приготовим крем. Для него понадобится четыре куриных желтка, 60 граммов сливочного масла. Ставим масло на водяную баню. Добавляем 80 граммов сахара и цедру одного лимона. Перемешиваем. Добавляем желтки и завариваем. Для густоты добавляем немного кукурузного крахмала. Не поднимайте температуру выше 70 градусов, иначе заварится желток.

Рецепт блинчиков с маком и рикоттой. Рассказываем, как приготовить блюдо-7

Обжариваем тонкие блинчики на разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.

Добавляем в крем сок половинки лимона.

Рецепт блинчиков с маком и рикоттой. Рассказываем, как приготовить блюдо-10

Складываем блинчик, в центр выкладываем ложку рикотты. Сверху поливаем блинчики лимонным курдом. Блюдо готово!

# Рецепты # общество

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