Рецепт блинчиков с маком и рикоттой. Рассказываем, как приготовить блюдо

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим блинчики из рисовой муки с маком, рикоттой и лимонным кремом. Для приготовления понадобится сахар, молоко, лимон, яйца, рикотта, сливочное масло, крахмал, мак и рисовая мука.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим блинчики из рисовой муки с маком, рикоттой и лимонным кремом. Для приготовления понадобится сахар, молоко, лимон, яйца, рикотта, сливочное масло, крахмал, мак и рисовая мука.
Берем 120 граммов рисовой муки, столовую ложку сахара, одно яйцо, немного соли, мак и молоко. Делаем тесто на блинчики. Добавляем в тесто немного растительного масла, чтобы было легче их переворачивать.
Подготовим начинку. Для этого понадобится рикотта и сахар.
Приготовим крем. Для него понадобится четыре куриных желтка, 60 граммов сливочного масла. Ставим масло на водяную баню. Добавляем 80 граммов сахара и цедру одного лимона. Перемешиваем. Добавляем желтки и завариваем. Для густоты добавляем немного кукурузного крахмала. Не поднимайте температуру выше 70 градусов, иначе заварится желток.
Обжариваем тонкие блинчики на разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.
Добавляем в крем сок половинки лимона.
Складываем блинчик, в центр выкладываем ложку рикотты. Сверху поливаем блинчики лимонным курдом. Блюдо готово!