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В Гомеле открыли новый арт-объект «Паровоз»

19 сентября 2025 06:10
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«Сквер энергетиков», детский мультикомплекс, световые инсталляции. Новые объекты открыли для гомельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко предложил привести водяную мельницу в Лошицком парке в работающее состояние.

В Гомеле открыли новый арт-объект «Паровоз»-2

На улице Советской разместился яркий «Паровоз» – прототип советского пассажирского локомотива. У него внушительные размеры: 22 метра в длину и более 5 метров в высоту. Новые объекты установлены по инициативе трудовых коллективов, организаций, работающих на территории города. Особенно эффектно техника смотрится вечером – светодиодная подсветка создает иллюзию движения. Городская среда становится все более комфортной.

# Год благоустройства

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