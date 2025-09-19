В Гомеле открыли новый арт-объект «Паровоз»

«Сквер энергетиков», детский мультикомплекс, световые инсталляции. Новые объекты открыли для гомельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко предложил привести водяную мельницу в Лошицком парке в работающее состояние.
«Сквер энергетиков», детский мультикомплекс, световые инсталляции. Новые объекты открыли для гомельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко предложил привести водяную мельницу в Лошицком парке в работающее состояние.
На улице Советской разместился яркий «Паровоз» – прототип советского пассажирского локомотива. У него внушительные размеры: 22 метра в длину и более 5 метров в высоту. Новые объекты установлены по инициативе трудовых коллективов, организаций, работающих на территории города. Особенно эффектно техника смотрится вечером – светодиодная подсветка создает иллюзию движения. Городская среда становится все более комфортной.