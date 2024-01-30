Какой массаж лучше: ручной или аппаратный? Разбираемся со специалистами

Аппаратный, ручной или комбо? Нельзя сказать, что один массаж лучше другого: они действуют по-разному. И чаще всего реабилитация – комплексный процесс. Все зависит от того, с какими жалобами обращаются к массажисту.

Владислав Бородич, массажист ГУ «Республиканский научно-практический центр спорта»: Если мы исходим из спортивной составляющей, то там в первую очередь идет восстановление после травм либо восстановление в ходе тренировочного или соревновательного процесса. За счет массажа улучшается и эластичность мышц, приток и отток крови улучшается, снимается напряжение.

Алексей Мучкин, медицинский брат – массажист:

Если позволяет время и финансовые возможности, то ручной более приоритетный, потому что, когда ты делаешь руками, ты можешь максимально плавно переходить от поверхностной ткани к более глубокой. В аппаратных, как правило, есть какой-то определенный режим. Он идет и не выбирает по ткани, где можно сильнее, где слабее. Но за неимением ручного массажа вполне можно использовать и аппаратные массажеры. Либо можно сделать курс ручного, а аппаратный использовать как поддерживающий.

В некоторых ситуациях подойдет исключительно тонкая, ювелирная ручная работа мастера, например, когда часть мышц нужно расслабить, а другую привести в тонус. Также ручной массаж необходим при коррекции боли в спине, релаксирующих процедурах и спортивном массаже после травм и ушибов. Но кроме плюсов есть и минусы.