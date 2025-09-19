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Минский предпринимательский форум объединил около 1,5 тыс. студентов белорусских вузов

19 сентября 2025 06:08
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Для желающих попробовать свои силы в стартапном движении и запустить собственный проект. Предпринимательский форум в Минске объединил около полутора тысяч студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский предпринимательский форум объединил около 1,5 тыс. студентов белорусских вузов-2

Перед участниками выступили десятки руководителей крупнейших белорусских компаний IT-сектора, телекоммуникационной и банковской отраслей. Эксперты поделились собственным опытом развития проектов – от идеи до первой крупной прибыли. Говорили о построении карьеры, инновационных решениях для начинающих бизнесменов.

Минский предпринимательский форум объединил около 1,5 тыс. студентов белорусских вузов-4

Елена Сокобинзон, студентка Белорусского государственного экономического университета:
Мне интересны экономика, бизнес. Данный форум связан с этим, поэтому я сюда пришла. Мне очень интересно узнать, как работают определенные компании изнутри и что я могу для себя взять нового.

Артем Ловчий, студент Белорусского государственного университета:
В первую очередь, я хочу познакомиться со всеми, узнать, кто где учится, какие у них планы, перспективы на будущее, подружиться с ними. И, возможно, в будущее мы с ними сделаем какое-то совместное дело.

Минский предпринимательский форум объединил около 1,5 тыс. студентов белорусских вузов-6

Сергей Туромша, заместитель генерального директора ОАО «Индев Солюшенс»:
Продвинули ряд серьезных перспективных разработок на рынке и понимаем, как это делать, какими инструментами сегодня нужно пользоваться для того, чтобы бизнес-идея получила практическую реализацию. Рассчитываем, что выступления наших спикеров помогут участникам сделать первые шаги на рынке и достичь успеха.

Студенты узнали как попасть в круг общения единомышленников, начать свой бизнес с нуля. Новые знания помогут в решении бизнес-задач и создании продуктов.

Экспорт в 34 страны мира! Белорусские напитки покоряют гостей форума Food Prom Beverages.

# форум # Бизнес в Беларуси # Сергей Туромша

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