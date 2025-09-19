Минский предпринимательский форум объединил около 1,5 тыс. студентов белорусских вузов

Для желающих попробовать свои силы в стартапном движении и запустить собственный проект. Предпринимательский форум в Минске объединил около полутора тысяч студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед участниками выступили десятки руководителей крупнейших белорусских компаний IT-сектора, телекоммуникационной и банковской отраслей. Эксперты поделились собственным опытом развития проектов – от идеи до первой крупной прибыли. Говорили о построении карьеры, инновационных решениях для начинающих бизнесменов.

Елена Сокобинзон, студентка Белорусского государственного экономического университета:

Мне интересны экономика, бизнес. Данный форум связан с этим, поэтому я сюда пришла. Мне очень интересно узнать, как работают определенные компании изнутри и что я могу для себя взять нового.

Артем Ловчий, студент Белорусского государственного университета:

В первую очередь, я хочу познакомиться со всеми, узнать, кто где учится, какие у них планы, перспективы на будущее, подружиться с ними. И, возможно, в будущее мы с ними сделаем какое-то совместное дело.