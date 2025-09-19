В Год благоустройства в Могилёве реконструируют сразу четыре путепровода

В Год благоустройства в Могилеве реконструируют сразу четыре путепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Перезагрузка» морально устаревших объектов повысит их пропускную способность, улучшит комфорт для пешеходов и сделает сооружения более эстетичными. Самый протяженный путепровод, длиной 270 метров, построен в 1990-х, ремонт за это время был только косметический. Реконструкция вписывается в масштабный проект – строительство внутригородской кольцевой магистрали, призванный избавить могилевчан от пробок, разгрузить центр города, направив весь поток в обход «городского ядра».

Андрей Бурый, начальник планово-технического отдела Могилевского городского коммунального унитарного предприятия «Управление коммунальных предприятий»:

Проходит работа по реконструкции, то есть на одном участке мы уже работу выполнили. Там было устроено новое монолитное полотно, выполнена гидроизоляция, устроена новая пешеходная дорожка с велодорожкой. Выполнено небольшое уширение, заменены световые опоры, выполнено новое перильное ограждение. На данном этапе мы продолжаем работу на втором участке.

В 2024 году в Могилеве уже обновили два путепровода. В Год благоустройства планка в объемах строительства повышается. Так, капитальный ремонт ожидает 36 домов, появятся 16 новых детских игровых площадок. Благоустройство ведется на популярных водоемах.