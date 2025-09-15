На фоне прозрачности освещения маневров на белорусских полигонах переполох в Прибалтике, кажется, отменяется. Так, Литва признала отсутствие провокаций на границе в связи с учениями «Запад-2025», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на раздутую в Европе истерию по поводу проходящих в Беларуси маневров, литовские пограничники отмечают, что обстановка на восточном рубеже остается спокойной и стабильной. Об этом сообщила служба охраны государственной границы Литвы. Отметим, что ранее прибалты и поляки демонстративно отказались принять официальное приглашение белорусской стороны и в качестве наблюдателей не представлены.

Они решили изучать ситуацию издалека и параллельно проводить свои маневры наступательного характера. Теперь же соседи сменили риторику, которая оказалась лишь попыткой оправдать милитаризацию и наращивание военного присутствия НАТО в регионе.