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Литва признала отсутствие провокаций на границе в связи с учениями «Запад-2025»

15 сентября 2025 11:04
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На фоне прозрачности освещения маневров на белорусских полигонах переполох в Прибалтике, кажется, отменяется. Так, Литва признала отсутствие провокаций на границе в связи с учениями «Запад-2025», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва признала отсутствие провокаций на границе в связи с учениями «Запад-2025»-2

Несмотря на раздутую в Европе истерию по поводу проходящих в Беларуси маневров, литовские пограничники отмечают, что обстановка на восточном рубеже остается спокойной и стабильной. Об этом сообщила служба охраны государственной границы Литвы. Отметим, что ранее прибалты и поляки демонстративно отказались принять официальное приглашение белорусской стороны и в качестве наблюдателей не представлены. 

Они решили изучать ситуацию издалека и параллельно проводить свои маневры наступательного характера. Теперь же соседи сменили риторику, которая оказалась лишь попыткой оправдать милитаризацию и наращивание военного присутствия НАТО в регионе.

# Международная политика # Беларусь-Литва # Военные учения

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