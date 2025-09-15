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Более 150 журналистов из 15 стран следят за событиями стратегических учений «Запад-2025»

15 сентября 2025 10:59
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Политика открытости и транспарентности. Более 150 журналистов из 15 стран следят за событиями стратегических учений «Запад-2025». Сегодня, 15 сентября, четвертый день союзных маневров – один из основных этапов розыгрыша практических действий полигоне Борисовский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 150 журналистов из 15 стран следят за событиями стратегических учений «Запад-2025»-2

Сегодня в центре внимания военных – борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Так, на полигоне отработали ряд тактических эпизодов. Союзная группировка нанесла удары по условному противнику, препятствуя его продвижению. Отработаны вопросы эвакуации раненых и вышедшей из строя техники. Штабы соединений и воинских частей активно используют современные системы связи и управления. На вооружении – квадрокоптеры и FPV-дроны, а также более сложные комплексы, например, «Суперкам».

Более 150 журналистов из 15 стран следят за событиями стратегических учений «Запад-2025»-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В отличие от наших западных соседей, нас не пригласили, нас не позвали, закрылись и говорят, что они проводят учения по защите от угрозы с Востока. Кто кому угрожает, по-моему, все очевидно и все ясно. Цели учения достигнуты. Военнослужащие показывают высочайший уровень подготовки и, самое главное, взаимодействие. Очень сложно добиться взаимодействия между различными группировками. Здесь действуют военнослужащие Российской Федерации, Республики Беларусь. Мы видели сегодня в ходе отработки практического эпизода, как четко организовано взаимодействие.

На полигоне под Борисовом сегодня присутствовали и международные наблюдатели. Это представители 23 государств, в том числе из трех стран – членов НАТО: США, Турции и Венгрии. Беларусь не раз подчеркивала оборонительный характер маневров, а учения проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны. Их цель – проверка возможностей Беларуси и России обеспечить военную безопасность Союзного государства и готовность к отражению возможной агрессии.

Более 150 журналистов из 15 стран следят за событиями стратегических учений «Запад-2025»-6

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Численность войск, которые были задействованы на этих учениях составляет семь тысяч человек. Это шесть тысяч военнослужащих от Республики Беларуси и тысяча военнослужащих от Российской Федерации. Учения с такими параметрами не подлежат ни уведомлению и не требуют приглашения наблюдателей. Здесь мы сделали еще один практический шаг по снижению напряженности. Мы пригласили всех представителей участников государств Венского документа.

К слову, еще в декабре прошлого года все 56 государств ОБСЕ были уведомлены о проведении учений «Запад-2025» в Беларуси. Позже и вовсе было решено практически вдвое сократить численность личного состава и военной техники, а все мероприятия перенести вглубь территории страны. 

# Военные учения # Беларусь-Россия # Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Вольфович

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