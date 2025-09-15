Политика открытости и транспарентности. Более 150 журналистов из 15 стран следят за событиями стратегических учений «Запад-2025». Сегодня, 15 сентября, четвертый день союзных маневров – один из основных этапов розыгрыша практических действий полигоне Борисовский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в центре внимания военных – борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Так, на полигоне отработали ряд тактических эпизодов. Союзная группировка нанесла удары по условному противнику, препятствуя его продвижению. Отработаны вопросы эвакуации раненых и вышедшей из строя техники. Штабы соединений и воинских частей активно используют современные системы связи и управления. На вооружении – квадрокоптеры и FPV-дроны, а также более сложные комплексы, например, «Суперкам».

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

В отличие от наших западных соседей, нас не пригласили, нас не позвали, закрылись и говорят, что они проводят учения по защите от угрозы с Востока. Кто кому угрожает, по-моему, все очевидно и все ясно. Цели учения достигнуты. Военнослужащие показывают высочайший уровень подготовки и, самое главное, взаимодействие. Очень сложно добиться взаимодействия между различными группировками. Здесь действуют военнослужащие Российской Федерации, Республики Беларусь. Мы видели сегодня в ходе отработки практического эпизода, как четко организовано взаимодействие.

На полигоне под Борисовом сегодня присутствовали и международные наблюдатели. Это представители 23 государств, в том числе из трех стран – членов НАТО: США, Турции и Венгрии. Беларусь не раз подчеркивала оборонительный характер маневров, а учения проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны. Их цель – проверка возможностей Беларуси и России обеспечить военную безопасность Союзного государства и готовность к отражению возможной агрессии.