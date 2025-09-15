На учении «Запад-2025» военнослужащие на высоком уровне взаимодействуют при применении БПЛА

Совместное стратегическое учение «Запад-2025»: сегодня, 15 сентября, четвертый день союзных маневров на полигонах Беларуси и России. Выполнение задач, которые решают военнослужащие, направлено на повышение боевой готовности и укрепление обороноспособности Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операторы беспилотников, работая в тесной координации с наземными подразделениями, обеспечивают непрерывное наблюдение за местностью и своевременное обнаружение целей. На вооружении – квадрокоптеры и FPV-дроны, а также более сложные комплексы, например, «Суперкам».

Оператор расчета авиационного отряда эскадрильи БАК:

На данных учениях наш расчет выполняет задачи по корректировке артиллерии, поиску противника в возможных позициях, также возможное сопровождение марша, ну и различные задачи по поиску каких-либо объектов. Летаем мы на беспилотниках типа «Суперкам» – тактический беспилотник. Он может выполнять задачи: дальность управления видеоканала – 60 километров, дальность действия канала управления – 50 километров, высота – до 4 500 метров. Максимально удобный беспилотник. Его самый главный плюс – это то, что его нельзя, грубо говоря, увезти от нас, нельзя как-то его перехватить. Также данным плюсом беспилотника является то, что у него есть инновационная инфраструктурная система, благодаря которой мы можем летать без спутников, сами корректируясь и выполнять задачи, несмотря на различные помехи.

Беспилотник может вести не только дневную разведку. Для ночной у него есть инфракрасная камера. Новые вводные, требующие оперативного принятия решений и слаженных действий в условиях быстро меняющейся обстановки, поступают военнослужащим круглосуточно.