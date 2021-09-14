Амбулатория без очередей и техника напрокат. Наталья Надольская о плюсах жизни за городом

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Когда мы приняли решение, что переедем за город, мы рассматривали таунхаусы. Почему-то нам тогда показалось, что это довольно интересное решение. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Что смутило? Наталья Надольская:

Потом мы все-таки решили отказаться от соседей вообще. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Муж не знал, что такое деревенская жизнь. Ты была подготовленная. Не было страшно, тем более, что вы строили дом?

Наталья Надольская:

Нет, мы купили готовый дом. Мы действовали интуитивно. У нас обоих не было опыта именно такой загородной жизни, потому что первое, с чем сталкиваются все, кто предпочел жизнь за городом, – это возить детей в сад и школу. Должно быть две машины минимум. Если вы разъезжаетесь в разные стороны на работу, кто-то завозит в школу детей, кто-то в сад. Екатерина Забенько:

Наталья – мама троих детей. Наталья Надольская:

Да, причем двое еще ходят в сад, один уже школьник, он посещает гимназию. Это тяжело, потому что с годами появляется больше кружков, секций.

Екатерина Забенько:

А почему не водишь в сельскую школу? Наталья Надольская:

Здесь очень просто. У нас не было выбора – здесь хотим, здесь не хотим. Просто так совпало, что девочки уже ходили в сад, а старший сын уже пошел в гимназию. В нашем случае преимущество еще то, что мы оставили городскую квартиру. То есть мы не порвали с городом на 100 %. На это нужно обращать внимание тем, кто хочет переехать за город. Когда у вас есть, как я ее называю, перевалочная база, куда может прийти ребенок, сделать уроки, покушать, его там встретит бабушка, легче. Мы шутили на эту тему, что у нас все бабушки остались жить в городе, а молодое поколение переезжает за город. Конечно, если есть такая возможность оставить городское жилье, я бы рекомендовала оставить.

Алена Родовская:

Что больше всего нравится за городом? Наталья Надольская:

Первое, что просто шокирует, – это тишина. Мы не могли привыкнуть к тому, что не ездят троллейбусы под окном, так тихо, что ты даже не можешь поверить. Конечно, площади. В городской черте ты не можешь себе позволить баню, два этажа, то есть это раздолье. У всех есть своя комната, своя территория. Это самый главный плюс. Екатерина Забенько:

А песни под окнами? Не скучаешь, когда орут с пятницы на субботу?

Наталья Надольская:

У нас другая тема – салюты, хотя я знаю, что в городе тоже по всем праздникам везде салюты. У нас много частных усадеб, там часто отмечают свадьбы, какие-то мероприятия, салютуют каждые выходные. Еще был один интересный момент, преимущество. У меня поющая семья. Дедушка – заслуженный артист Республики Беларусь, у меня поет муж, поют друзья, когда к нам приезжают. У нас бар-караоке. И когда у нас стоял выбор, купить колонку-усилитель, взяли по мощности одну. Привезли, спели и поняли, что хотим сильнее. Мы поехали обратно в магазин и взяли в два раза мощнее. Вся округа слышит, как поют. Алена Родовская:

А были форс-мажорные ситуации, когда, например, пропадает свет? Наталья Надольская:

Безусловно. Я не могу сказать, что часто. Алена Родовская:

Как быстро устраняются? Наталья Надольская:

Очень быстро. Никогда не было такого, чтобы мы ужинали при свечах. Но какое преимущество? У нас есть сельская амбулатория. Поликлиники – огромные очереди, все время скандалы. В нашей сельской амбулатории никогда не бывает очередей, и там врач, у которого практика 30 или 40 лет. Он семейный врач. Мы приводим туда и детей, и сами. Прививки – позвонили. Хотите привиться? Да, пожалуйста, приходите, прививайтесь от коронавируса. Очереди нет, пожалуйста.