Амбулатория без очередей и техника напрокат. Наталья Надольская о плюсах жизни за городом

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Когда мы приняли решение, что переедем за город, мы рассматривали таунхаусы. Почему-то нам тогда показалось, что это довольно интересное решение.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Что смутило?
Наталья Надольская:
Потом мы все-таки решили отказаться от соседей вообще.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Муж не знал, что такое деревенская жизнь. Ты была подготовленная. Не было страшно, тем более, что вы строили дом?
Наталья Надольская:
Нет, мы купили готовый дом. Мы действовали интуитивно. У нас обоих не было опыта именно такой загородной жизни, потому что первое, с чем сталкиваются все, кто предпочел жизнь за городом, – это возить детей в сад и школу. Должно быть две машины минимум. Если вы разъезжаетесь в разные стороны на работу, кто-то завозит в школу детей, кто-то в сад.
Екатерина Забенько:
Наталья – мама троих детей.
Наталья Надольская:
Да, причем двое еще ходят в сад, один уже школьник, он посещает гимназию. Это тяжело, потому что с годами появляется больше кружков, секций.
Екатерина Забенько:
А почему не водишь в сельскую школу?
Наталья Надольская:
Здесь очень просто. У нас не было выбора – здесь хотим, здесь не хотим. Просто так совпало, что девочки уже ходили в сад, а старший сын уже пошел в гимназию. В нашем случае преимущество еще то, что мы оставили городскую квартиру. То есть мы не порвали с городом на 100 %. На это нужно обращать внимание тем, кто хочет переехать за город. Когда у вас есть, как я ее называю, перевалочная база, куда может прийти ребенок, сделать уроки, покушать, его там встретит бабушка, легче. Мы шутили на эту тему, что у нас все бабушки остались жить в городе, а молодое поколение переезжает за город. Конечно, если есть такая возможность оставить городское жилье, я бы рекомендовала оставить.
Алена Родовская:
Что больше всего нравится за городом?
Наталья Надольская:
Первое, что просто шокирует, – это тишина. Мы не могли привыкнуть к тому, что не ездят троллейбусы под окном, так тихо, что ты даже не можешь поверить. Конечно, площади. В городской черте ты не можешь себе позволить баню, два этажа, то есть это раздолье. У всех есть своя комната, своя территория. Это самый главный плюс.
Екатерина Забенько:
А песни под окнами? Не скучаешь, когда орут с пятницы на субботу?
Наталья Надольская:
У нас другая тема – салюты, хотя я знаю, что в городе тоже по всем праздникам везде салюты. У нас много частных усадеб, там часто отмечают свадьбы, какие-то мероприятия, салютуют каждые выходные. Еще был один интересный момент, преимущество. У меня поющая семья. Дедушка – заслуженный артист Республики Беларусь, у меня поет муж, поют друзья, когда к нам приезжают. У нас бар-караоке. И когда у нас стоял выбор, купить колонку-усилитель, взяли по мощности одну. Привезли, спели и поняли, что хотим сильнее. Мы поехали обратно в магазин и взяли в два раза мощнее. Вся округа слышит, как поют.
Алена Родовская:
А были форс-мажорные ситуации, когда, например, пропадает свет?
Наталья Надольская:
Безусловно. Я не могу сказать, что часто.
Алена Родовская:
Как быстро устраняются?
Наталья Надольская:
Очень быстро. Никогда не было такого, чтобы мы ужинали при свечах. Но какое преимущество? У нас есть сельская амбулатория. Поликлиники – огромные очереди, все время скандалы. В нашей сельской амбулатории никогда не бывает очередей, и там врач, у которого практика 30 или 40 лет. Он семейный врач. Мы приводим туда и детей, и сами. Прививки – позвонили. Хотите привиться? Да, пожалуйста, приходите, прививайтесь от коронавируса. Очереди нет, пожалуйста.
Алена Родовская:
А как зимой обстоят дела? Насколько комфортно жить?
Наталья Надольская:
Многие при переезде за город боятся того, что нужно купить газонокосилку, автомойку, снегоуборочную машину. Мы сначала тоже шли по этому пути, старались все покупать. Но потом выясняется, что это все на территории сельского совета можно взять в прокат. Есть специально обученные люди, которые организовывают бизнес, что все это можно взять в прокате и чистить свою территорию. Общие дороги от снега очищаются, у нас не было проблемы.
Алена Родовская:
А у соседей можно все это взять? Вы подружились?
Наталья Надольская:
Мы дружим с соседями. У нас за коммуникацию с соседями отвечает муж, он очень коммуникабельный. Они периодически обмениваются садовой техникой, и это действительно очень удобно. Еще такой момент. У нас угловой дом, и соседи только с двух сторон, поэтому нам удобно. Я соглашусь с Яниной, которая говорила, что у современных загородных жителей нет такого, что раньше было в деревнях – Петровна, приходи на шашлыки. Люди поддерживают коммуникацию. У нас недавно были немножко открыты ворота, нам позвонили и сказали: у вас не закрыты ворота. Есть такая взаимовыручка.
Екатерина Забенько:
А раньше бы – жди гостей. Ворота приоткрыты – намек, и сразу из нескольких домов.
Наталья Надольская:
У всех установлены камеры видеонаблюдения, территории охраняются.
Алена Родовская:
То есть нет случаев краж, не взламывают дома, все достаточно спокойно?
Наталья Надольская:
Там круглогодично проживают люди, не как раньше – домики оставляли на неделю, приезжали на выходные, и были случаи воровства. Нет.
Читайте также:
Доставка продуктов и транспортное сообщение. Какие минусы жизни за городом?
Замки, шале или мансарды. Какие дома популярно строить за городом?
Сегодня там полноценные жилые дома. Что такое садовое товарищество и в чём его преимущество?